اليوم.. إيهاب توفيق يتلقى عزاء والده بالتجمع الخامس

يتلقى المطرب إيهاب توفيق عزاء والده، مساء اليوم، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب مباشرة.



وكان والد المطرب إيهاب توفيق قد رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي، حيث تلقت غرفة عمليات بإدارة الحماية المدنية في القاهرة بلاغًا بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، إذ تمَّ الدفع بـ8 سيارات إطفاء، وتمَّت السيطرة على النيران قبل امتدادها.



وأكدت المعاينة أنَّ، الحريق التهم معظم محتويات الفيلا، وأسفر عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، وتمَّ إنقاذ باقي أفراد العائلة والعاملين قبل اختناقهم بسبب كثافة الدخان الناتج عن الحريق.