منتجعات غريبة للتزلج حول العالم

إذا كنت ترغب بقضاء عطلة شتوية مميزة بعيدًا عن مواقع التزلج التقليدية، هناك بعض المواقع الغريبة التي يجهل الكثيرون أن بإمكانهم التزلج فيها.



وفيما يلي أهم هذه المواقع، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:



كوريا الشمالية

كان منتجع ماسيكريونج للتزلج في كوريا الشمالية، الذي تم افتتاحه في 2014، من بنات أفكار الزعيم كيم جونغ أون، وهو مصمم لمنافسة بيونج تشانج في كوريا الجنوبية.



ويقع المنتجع على جبل تايهوا البالغ ارتفاعه 4.461 قدمًا (1.360 متر)، على بُعد حوالي ثلاث ساعات بالسيارة من بيونغ يانغ، ويوفر 70 ميلًا من المنحدرات. وعلى الرغم من الادعاءات بوجود 70.000 زائر سنويًا، فإن العديد من الصور التي تسربت من المنتجع تصور منحدرات فارغة.



أستراليا

ترتبط أستراليا عادة بالغابات والحياة البرية الغنية، لكن لا يزال بالإمكان العثور على خيارات التزلج المسلية، ومن بينها منتجع بيريشاير في نيو ساوث ويلز للمبتدئين، مع ثلوج تصل إلى سبعة أقدام.



اليونان

اليونان واحدة من الوجهات المميزة لقضاء عطلة على الشاطئ، لكنها تلبي احتياجات المتزلجين أيضًا، حيث يعتبر جبل برناسوس الذي يصل ارتفاعه إلى 8،061 قدم واحدًا من أعلى الجبال في اليونان، وموطنًا لمنتجع تزلج كبير إلى حد ما مع 23 مسار للتزلج.



لبنان

يوجد في لبنان بالفعل ستة منتجعات للتزلج، في تحد لدرجات الحرارة المرتفعة بشكل عام في الشرق الأوسط. مزار، الذي يقع على بعد ساعة فقط من بيروت هو الأكبر من بينها، ويحتوي على ثلوج طبيعية، على بعد 100 كيلومتر (62 ميلًا) من التضاريس وأطول زيبلاين في الشرق الأوسط.



هاواي

مونا كيا، التي تعني "الجبل الأبيض"، على ارتفاع 13802 قدمًا، هي أعلى نقطة في هاواي. وقياسها من قاع البحر حتى القمة 19000 قدم، وهي في الواقع أعلى من إفرست. ومن الممكن التزلج والتزحلق على الجليد في هذا العملاق البركاني، ولكنه يميل إلى جذب المتزلجين المحترفين فقط حيث لا توجد مصاعد والمسارات شديدة الانحدار.

جنوب أفريقيا



يعد الذهاب في رحلة سفاري والتزلج على الثلج في يوم واحد خيارًا نادرًا، ولكن يمكنك القيام بذلك في جنوب إفريقيا بفضل منتجع تيفنديل، الذي يشهد الثلوج لمدة 100 يوم في العام، خلال أشهر الشتاء في النصف الجنوبي من الأرض، وتحديدًا من يونيو إلى أغسطس من كل عام.



أفغانستان

تشتهر مقاطعة باميان في أفغانستان بمنافذها التلالية الهائلة، وتم إنشاء نادي باميان للتزلج في 2011 من قبل الصحفي السويسري كريستوف زويشر ومدرب التزلج هنرييت بيورج مع تشجيع مشاركة المزيد من النساء على ممارسة هذه الرياضة.



دبي

درجات الحرارة في دبي مرتفعة على مدار السنة، لكن التزلج لا يزال متاحًا في هذه المدينة، وذلك بفضل منتجع داخلي رائع.

سكي دبي، الذي افتتح في 2005، يضم أكثر من 22000 متر من منطقة التزلج وجبل داخلي بطول 85 مترًا، ويمكن للضيوف الاستمتاع بمسارات التزلج واستكشاف كهف الجليد، بل ويمكنهم التفاعل مع طيور البطريق.