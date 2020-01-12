«تحالف ستار للطيران» تسير 33 رحلة بمطار القاهرة اليوم

تسير شركات تحالف ستار العالمى للطيران، طوال اليوم الأحد، 33 رحلة جوية دولية بمرحلتى السفر والوصول من وإلى مطار القاهرة الدولى، لنقل ما يقرب من 7 آلاف راكب من مختلف الجنسيات، وذلك فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية، تزامنًا مع حالة الاستقرار التى تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.



وتقوم السلطات الأمنية بشرطة ميناء القاهرة الجوى بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران.



وكان الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى قد وجه بضرورة تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة وحسن استقبال الوفود الركابية والسياحية والعمل على تذليل كافة العقبات والمشكلات التى ربما تواجه تلك الوفود، فضلا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.