تسيير 124 رحلة دوية بمبنى 2 بمطار القاهرة

يشهد مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، طوال اليوم الأحد، تسيير 124 رحلة جوية دولية بمرحلتي السفر والوصول لنقل ما يقرب من 12 ألف راكبًا من مختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية؛ تزامنًا مع حالة الاستقرار التي تشهدها خلال المرحلة الحالية.



ومبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة والمخصص لرحلات شركات الطيران العربية والإفريقية والأوروبية، يشهد خلال الفترة الحالية كثافة كبيرة فى الحركة الجوية والركابية؛ نظرًا لحرص آلاف الوفود السياحية الوافدة من شتى دول العالم على زيارة المعالم الأثرية والسياحية والحضارية والاستمتاع بمشاهد المناظر الطبيعية الخلابة.



ومن المقرر أن يشهد مبنى 2 بمطار القاهرة خلال الفترة المستقبلية زيادة في وصول الرحلات الدولية الوافدة من شتى دول العالم، خاصة في ظل حرص مسئولي وزارة الطيران المدني على تقديم الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية بمرحلتي السفر والوصول.



وكان الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني قد شدد خلال جولاته التفقيدة بالمطارات المصرية على ضرورة تسهيل كافة الإجرات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والعمل على إنهاء كافة المشكلات التي ربما تواجه هؤلاء أسوة بكبريات المطارات العالمية ورسم صورة ذهنية طيبة للغاية عن منظومة الطيران المدني المصري، في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوي العالمي خلال الفترة الحالية.