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عالم

«روبرت أبيلا» زعيمًا جديدًا لحزب العمال الحاكم فى مالطا

الأحد 12/يناير/2020 - 03:03 ص
مالطا
مالطا
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انتخب حزب العمال الحاكم في مالطا روبرت ابيلا زعيمًا جديدًا للحزب، حسبما أعلن كريس كاردونا نائب زعيم الحزب في ساعة مبكرة من اليوم الأحد.

وسيتولى ابيلا زعامة الحزب ورئاسة الوزراء خلفًا لرئيس الوزراء جوزيف موسكات.

وكان من المتوقع أن يتولى الفائز منصب رئيس الوزراء خلفًا لرئيس الوزراء المحافظ الحالي جوزيف موسكات.

وأعلن موسكات الشهر الماضي أنه سيتنحى من منصبيه كزعيم لحزب العمال ورئيس للوزراء بعدما تورط كبير مساعديه في التحقيق في مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا.

ويتنافس نائب رئيس الوزراء كريس فيرني والنائب العمالي روبرت أبيلا لخلافة موسكات، ويستمر التصويت بين أعضاء الحزب من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء (1900-0700 بتوقيت جرينتش).

ومن المنتظر أن يؤدي رئيس الوزراء الجديد اليمين الدستورية غدا الاثنين.

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