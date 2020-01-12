وصول الطائرة الثامنة إيرباص 200 إلى القاهرة الشهر الجارى

صرح مصدر مسئول بالشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" بأن الشركة ستستقبل خلال الشهر الجارى، ثامن طائرة من طراز إيرباص 200 300 الحديثة، قادمة من كندا للانضمام إلى أسطول الشركة، وذلك ضمن الصفقة التى أبرمتها وزارة الطيران المدنى أواخر عام 2017، والتى تضمنت شراء 35 طائرة مختلف الطرازات الحديثة بقيمة مالية بلغت حوالى 6 مليار دولار.



وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الطائرة إيرباص 200 300 تعد إضافة قوية للشركة الوطنية للطيران، خاصة مع تزايد الحركة الركابية التى تفضل ارتياد مصر للطيران، نظرا للخدمات والتيسيرات المقدمة لهم على متن الرحلات.



وأشار المصدر، إلى أن الشركة استلمت 7 طائرات من ذلك الطراز خلال الآونة الأخيرة، حيث تعاقدت مصر للطيران على شراء 12 طائرة من نفس الطراز، والذى يعد رائجا فى سوق النقل الجوى العالمى، حيث تحرص العديد من شركات الطيران العالمية على شراء هذا الطراز.