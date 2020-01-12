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مصر

طفرة فى الحركة الجوية المصرية نتيجة التوترات بين أمريكا وإيران

الأحد 12/يناير/2020 - 02:45 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمود السعدى
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كشف مصدر مسئول بشركة الملاحة الجوية، أن التوترات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصة فوق المجال الجوى الإيرانى والعراقى أثر بشكل كبير على النقل الجوى، نتيجة تلك التوترات عقب الصراع الأمريكى الإيرانى خلال الأيام الماضية، حيث ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها الجوية إلى مطارات إيران والعراق، أو تغيير المسار الجوى للعديد من رحلاتها خوفا من حدوث أي مخاطر تؤثر على سلامة الطائرة وحياة الركاب أسوة بما حدث للطائرة الأوكرانية "بوينج 737 800 التى سقطت نتيجة ضربها بصواريخ الحرس الثورى الإيرانى، عقب إقلاعها مباشرة من مطار طهران مما أدى إلى مصرع جميع ركابها وطاقمها.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المجال الجوى المصرى سيشهد خلال الفترة القليلة المقبلة كثافة فى الحركة الجوية، نتيجة إغلاق المجال الجوى فوق إيران والعراق نتيجة التوترات والأحداث الملتهبة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن تلك الأحداث ستلعب دورا كبيرا فى زيادة وقت الرحلة وزيادة استخدام الوقود ومضاعفة عمل الطيارين والمهندسين والضيافة.

وتابع المصدر، أن جميع مراكز الملاحة الجوية بدول الشرق الأوسط ستعمل على إنشاء طرق بديلة تسمى خطط الطوارئ لضمان أمن وسلامة صناعة الطيران، والتى تشهد نموا متزايدا خلال الآونة الأخيرة، حيث أن الطيران يعد آأمن وأسرع وسائل النقل على مستوى العالم.

وأكد المصدر، أن المراقبين الجويين المصريين مستعدين وجاهزين ومدربين للعمل تحت أي ظروف وضغوط، خاصة فى ظل زيادة الحركة المتوقعة بالمجال الجوى المصرى خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا امتلاك منظومة الطيران المدنى المصرى أحدث الأجهزة الملاحية والرادارية والتى تغطى كافة المجال الجوى المصرى، فضلا عن استعدادت جميع المطارات المصرية لاستقبال الرحلات الجوية التى من المحتمل هبوطها اضطراريا.

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