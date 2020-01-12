4 أسباب شائعة لحدوث الإجهاض خلال الشهور الأولى من الحمل

يعد الإجهاض تجربة مؤلمة جسديًا للمرأة ونفسيًا لكلا الزوجين، وفي كثير من الأحيان يمر الزوجان بحالة من لوم الذات دون أن يكون لذلك أساس علمي.



وتوجد أسباب عديدة لسقوط الحمل لا تقع مسؤوليتها على الزوجة أو الزوج، منها ما يلي:



1- شذوذ الكروموسومات هي أكثر أسباب الإجهاض شيوعًا خلال الأشهر الـ 3 الأولى من الحمل، ويحدث ذلك عادة بعد تخطي المرأة سن الـ 35.



2- اضطراب الغدة الدرقية، وإنتاجها كمية أكبر أو أقل من الهرمون الذي يسمى باسمها.



3- السكري، وعدم ضبط مستوى هرمون الأنسولين في الدم من أسباب الإجهاض في الأشهر الـ3 الأولى، إذا كان لديك السكري عليك مراجعة الطبيب خلال الأشهر الـ 3 السابقة على الحمل لضبط نسبة السكر بالدم جيدًا.