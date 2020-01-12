اليوم.. محاكمة جمال اللبان فى الاتجار بالعملة دون ترخيص

تنظر الدائرة 3 جنايات اقتصادية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، جلسات محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار فى العملة بدون ترخيص.



من جانبه طالب محامى المتهم خلال جلسة سابقة، تأجيل نظر القضية للاطلاع واستخراج صورة رسمية من القضية، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة بتأجيل جلسة القضية، كما أمرت باستخراج صورة رسمية من القضية لهيئة الدفاع.



كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.