أزياء «إمبوريو أرمانى» لما قبل خريف عام 2020

قدمت دار أزياء «إمبوريو أرماني» الإيطالية، مجموعتها الجديدة لموسم ما قبل الخريف لعام 2020، بتصميمات بين النقوشات الكلاسيكية التقليدية وبين القصات الحيوية، التي تمنح المرأة حرية أكبر في الحركة مع إطلالة أنثوية لافتة، حيث جائت المجموعة بتصميمات كلاسيكية بلمسة عصرية، وتنوعت بين الفساتين القصيرة والميدي، والجمبسوت والبدلات النسائية، ومعظمها باللون الأسود.



قدمت الدار بدلة نسائية كلاسيكية من بنطلون واسع ذو أرجل مستقيمة ومنسق مع البليزر باللون الأسود، وبدلة نسائية بنقشة الكارو الصغيرة بلوني الأبيض والأسود، حيث نسّقت بنطلون الكاحل الواسع مع البليزر القصير ذو الأزرار السوداء الكبيرة.



وصممت تنورة طويلة سوداء من القماش الشفاف منسقة مع البليزر الطويل باللون الرمادي بنقشة الكارو العريضة، وجمبسوت أسود من قماش الجينز يتميز بأرجله الواسعة ويزينه الحزام الأسود العريض عند الخصر، وتنورة قصيرة ذات قصة مستقيمة منسقة مع جاكيت قصير أسود.



وقدمت أيضًا فستان أسود ميدي من الجوخ الناعم مميز بقصته المستقيمة المنسدلة بسلاسة مع الجسم، والمزين عند اللياقة بالأبيض والأسود والفتحة الصغيرة، وفستان قصير ذو قصة واسعة مميز بنقشة الكارو الأبيض والأسود لإطلالة كاجوال كلها انوثة، وفستان قصير ناعم بقصة مستقيمة متناغمة مع الجسم، باللون الرمادي المزين بنقوشات زهرية يجمله الحزام الأسود العريض عند الخصر.