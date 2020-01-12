الأحد 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
الجيش الليبى: ميليشيات تابعة للوفاق خرقت هدنة وقف إطلاق النار

لايف ستايل

أزياء «إمبوريو أرمانى» لما قبل خريف عام 2020

الأحد 12/يناير/2020 - 01:13 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سلمى بدر
طباعة
قدمت دار أزياء «إمبوريو أرماني» الإيطالية، مجموعتها الجديدة لموسم ما قبل الخريف لعام 2020، بتصميمات بين النقوشات الكلاسيكية التقليدية وبين القصات الحيوية، التي تمنح المرأة حرية أكبر في الحركة مع إطلالة أنثوية لافتة، حيث جائت المجموعة بتصميمات كلاسيكية بلمسة عصرية، وتنوعت بين الفساتين القصيرة والميدي، والجمبسوت والبدلات النسائية، ومعظمها باللون الأسود.

قدمت الدار بدلة نسائية كلاسيكية من بنطلون واسع ذو أرجل مستقيمة ومنسق مع البليزر باللون الأسود، وبدلة نسائية بنقشة الكارو الصغيرة بلوني الأبيض والأسود، حيث نسّقت بنطلون الكاحل الواسع مع البليزر القصير ذو الأزرار السوداء الكبيرة.

وصممت تنورة طويلة سوداء من القماش الشفاف منسقة مع البليزر الطويل باللون الرمادي بنقشة الكارو العريضة، وجمبسوت أسود من قماش الجينز يتميز بأرجله الواسعة ويزينه الحزام الأسود العريض عند الخصر، وتنورة قصيرة ذات قصة مستقيمة منسقة مع جاكيت قصير أسود.

وقدمت أيضًا فستان أسود ميدي من الجوخ الناعم مميز بقصته المستقيمة المنسدلة بسلاسة مع الجسم، والمزين عند اللياقة بالأبيض والأسود والفتحة الصغيرة، وفستان قصير ذو قصة واسعة مميز بنقشة الكارو الأبيض والأسود لإطلالة كاجوال كلها انوثة، وفستان قصير ناعم بقصة مستقيمة متناغمة مع الجسم، باللون الرمادي المزين بنقوشات زهرية يجمله الحزام الأسود العريض عند الخصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. مجموعة أزياء "كارولينا هيريرا" ريزورت لخريف وشتاء 2020

مجموعة أزياء دار Les Copains لخريف 2020

"the sun" تطلق تصميماتها لخريف 2020

عرض ازياء رالف لورين ralph lauren 2020 من اسبوع الموضة في نيويورك 2019

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

يسرا: كلمة السيسي لي في احتفالية الشرطة وسام على صدري

منذ حوالي 14 ساعة

غدًا.. بدء حجز وحدات «دار مصر» و«سكن مصر» إلكترونيًا

منذ حوالي 6 ساعات

متظاهرو طهران يمزقون صورًا لقاسم سليمانى

منذ أقل من ساعة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

الصور

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

الأكثر قراءة

الباز: ولاء الجيش لبلده سر أمان الشعب المصري

الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار في طرابلس

أول قرار من «التعليم» على تسريب امتحانات «2 ثانوي»

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلًا وتوقف للأمطار

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

السفارة الأمريكية فى عمان تنعى السلطان قابوس

الصحة

دراسة: «اللسان السمين» سبب رئيسى فى الشخير

فوائد تناول الشاى

فوائد مشروب الأرز

أمل جديد لمرضى الأورام عن طريق حقن النحاس

الرئيس نيوز

ترامب ينعى السلطان قابوس ويصفه بـ"صديق الجميع"

أحمد موسى: إثيوبيا تريد بيع مياه النيل الأزرق لمصر

الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار في طرابلس

تداول قائمة بأسماء الأعضاء الجدد للهيئات الإعلامية.. ومرشحون: لم يتواصل معنا أحد رسميا

منوعات

افتتاح الدورة الخامسة للملتقى الوطني للصحافة بالمغرب

النوم فى الإجازة يعرض للإصابة بأمراض خطيرة

إلغاء 900 رحلة طيران في أمريكا

رحلة طفل تنتهي بموته متجمدا في تجويف عجلات طائرة

كشكول

جامعة القاهرة تحيل رئيس قسم العلاقات بـ"الإعلام" للتحقيق

أستاذ جامعي: تطبيق "٣٦٥ صحة" يحتاج لتطوير المستشفيات أولاً

جامعة القاهرة: المستشفيات جاهزة لتطبيق "٣٦٥صحة" وننتظر التفاصيل

مدير مستشفيات عين شمس: "٣٦٥ صحة" سيوفر الخدمات الطارئة للمرضى

إسلام سياسي

هل هناك فرق بين صلاة الفجر والصبح؟

تعرف على حكم الدعاء جهرا عند المقابر

غدا.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح مقرا جديدا للجامعة بدمياط

خريجي الأزهر تندد بالتفجير الإرهابي لمسجد في باكستان

مقالات الرأي
ماجد حبته
هذا السلطان.. وهذه السلطنة
د.أحمد الخميسى
الرواية «لايت».. لا صلصة ولا ثوم
بسنت حسن
«الوداع» بنكهة صينية
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
المزيد

الثقافة

لطفى لبيب «مقاتل من ذهب» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

سرد رحلة البعثة الدنماركية بلغة أدبية فى "الأثر يقود إلى رمال"

نادى كتاب المصرية اللبنانية يناقش "نادى القلق"

افتتاح معرضين للفن التشكيلى بقاعة أوبونتو فى الزمالك

صفحتنا ع الفيس بوك