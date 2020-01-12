الأحد 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
الجيش الليبى: ميليشيات تابعة للوفاق خرقت هدنة وقف إطلاق النار

توك شو

وزير البترول: الانفلات الأمنى سبب أزمة الغاز فى وقت الثورة

الأحد 12/يناير/2020 - 01:42 ص
المهندس طارق الملا،
المهندس طارق الملا، وزير البترول
سناء إسماعيل
طباعة
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الموقف المصري كان صعبًا في عام 2011، بسبب المشكلات المتعلقة بعدم الاستقرار السياسي والأمني، مما أدى إلى عدم الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف "الملا" خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع عبر فضائية "on e": "البترول والغاز من أهم القطاعات التي تقبل الاستثمارات، وشركاؤنا لم يتركوا البلاد لكنهم قللوا الاستثمارات، وهذا يعني أنه لم يكمل الأعمال وهي الاستكشاف والحفر".

وتابع: "في هذه الفترة كان سعر البرميل 100 دولار، وتزامن ذلك مع نقص شديد في الإنتاج، ما أدى إلى استهلاك احتياطي البنك المركزي وذلك في عام 2012، وعندها كان لدينا اختيارين هو دفع فاتورة الشريك الأجنبي أو الاستيراد فاضطررنا إلى الاستيراد وزادت ديون الشريك الأجنبي ووصلت إلى 6.3 مليار دولار في نهايات عام 2012، ما أدى إلى عدم الاستثمار ودخلنا في دائرة مفرغة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"أباتشى": مليار دولار سنويًا استثمارات فى مصر للبحث عن البترول

«أباتشى» الأمريكية تخطط لاستثمار مليار دولار سنويًا فى مصر

"طاقة النواب": قطاع البترول "وش الخير" على الاقتصاد المصرى

خبير مصرفي: وقف استيراد الغاز يوفر 250 مليون دولار شهريًا

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلًا وتوقف للأمطار

منذ أقل من ساعة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

منذ يوم

ترامب يُعلق على انفصال الأمير هارى وميجان عن العائلة الملكية

منذ حوالي 4 ساعات

اعتقال السفير البريطاني في طهران

الصور

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

الأكثر قراءة

الباز: ولاء الجيش لبلده سر أمان الشعب المصري

الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار في طرابلس

أول قرار من «التعليم» على تسريب امتحانات «2 ثانوي»

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلًا وتوقف للأمطار

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

السفارة الأمريكية فى عمان تنعى السلطان قابوس

الصحة

دراسة: «اللسان السمين» سبب رئيسى فى الشخير

فوائد تناول الشاى

فوائد مشروب الأرز

أمل جديد لمرضى الأورام عن طريق حقن النحاس

الرئيس نيوز

ترامب ينعى السلطان قابوس ويصفه بـ"صديق الجميع"

أحمد موسى: إثيوبيا تريد بيع مياه النيل الأزرق لمصر

الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار في طرابلس

تداول قائمة بأسماء الأعضاء الجدد للهيئات الإعلامية.. ومرشحون: لم يتواصل معنا أحد رسميا

منوعات

افتتاح الدورة الخامسة للملتقى الوطني للصحافة بالمغرب

النوم فى الإجازة يعرض للإصابة بأمراض خطيرة

إلغاء 900 رحلة طيران في أمريكا

رحلة طفل تنتهي بموته متجمدا في تجويف عجلات طائرة

كشكول

جامعة القاهرة تحيل رئيس قسم العلاقات بـ"الإعلام" للتحقيق

أستاذ جامعي: تطبيق "٣٦٥ صحة" يحتاج لتطوير المستشفيات أولاً

جامعة القاهرة: المستشفيات جاهزة لتطبيق "٣٦٥صحة" وننتظر التفاصيل

مدير مستشفيات عين شمس: "٣٦٥ صحة" سيوفر الخدمات الطارئة للمرضى

إسلام سياسي

هل هناك فرق بين صلاة الفجر والصبح؟

تعرف على حكم الدعاء جهرا عند المقابر

غدا.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح مقرا جديدا للجامعة بدمياط

خريجي الأزهر تندد بالتفجير الإرهابي لمسجد في باكستان

مقالات الرأي
ماجد حبته
هذا السلطان.. وهذه السلطنة
د.أحمد الخميسى
الرواية «لايت».. لا صلصة ولا ثوم
بسنت حسن
«الوداع» بنكهة صينية
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
المزيد

الثقافة

لطفى لبيب «مقاتل من ذهب» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

سرد رحلة البعثة الدنماركية بلغة أدبية فى "الأثر يقود إلى رمال"

نادى كتاب المصرية اللبنانية يناقش "نادى القلق"

افتتاح معرضين للفن التشكيلى بقاعة أوبونتو فى الزمالك

صفحتنا ع الفيس بوك