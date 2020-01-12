وزير البترول: الانفلات الأمنى سبب أزمة الغاز فى وقت الثورة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الموقف المصري كان صعبًا في عام 2011، بسبب المشكلات المتعلقة بعدم الاستقرار السياسي والأمني، مما أدى إلى عدم الاستقرار الاقتصادي.



وأضاف "الملا" خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع عبر فضائية "on e": "البترول والغاز من أهم القطاعات التي تقبل الاستثمارات، وشركاؤنا لم يتركوا البلاد لكنهم قللوا الاستثمارات، وهذا يعني أنه لم يكمل الأعمال وهي الاستكشاف والحفر".



وتابع: "في هذه الفترة كان سعر البرميل 100 دولار، وتزامن ذلك مع نقص شديد في الإنتاج، ما أدى إلى استهلاك احتياطي البنك المركزي وذلك في عام 2012، وعندها كان لدينا اختيارين هو دفع فاتورة الشريك الأجنبي أو الاستيراد فاضطررنا إلى الاستيراد وزادت ديون الشريك الأجنبي ووصلت إلى 6.3 مليار دولار في نهايات عام 2012، ما أدى إلى عدم الاستثمار ودخلنا في دائرة مفرغة".