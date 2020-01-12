اليوم.. فتح باب التسجيل فى مؤتمر الباطنة بمستشفى سمنود

أعلن قسم الباطنة بمستشفى سمنود العام، التابع لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، بقيادة الدكتور عبدالناصر حميدة، عن إنطلاق المؤتمر العلمى الأول لجميع أقسام الباطنة بالمستشفى بحضور نخبة من أساتذة الباطنة بكلية الطب.



وينعقد المؤتمر الخميس المقبل الموافق ١٦ يناير الجارى بقاعة التدريب بالدور الخامس بالمستشفى على أن يتبعه يومي ورشة عمل ٢٠، ٢١ يناير ٢٠٢٠ في تخصص "Endoscopy Mechanical Ventilation".



وسيتم حصول المسجلين بالمؤتمر وورشة العمل على شهادات معتمدة من إدارة التدريب بالمديرية وسيتم فتح باب التسجيل بإدارة العلاقات العامة بمستشفى سمنود بداية من اليوم الاحد، حتي يستطيع كل الراغبين في التسجيل تسجيل أنفسهم والحصول على الشهادات المعتمدة.