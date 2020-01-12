لطفى لبيب «مقاتل من ذهب» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

عقدت بمكتبة القاهرة الكبرى٬ ندوة حول بطولات القوات المسلحة في حرب 1973 بمقر المكتبة بالزمالك بحضور بعض أبطال حرب أكتوبر.



بدأت الندوة بعرض فيلم تسجيلي بعنوان "المقاتل لطفى" بحضور الفنان لطفى لبيب. والفيلم يجسد مشاركة الجندى أو الفنان لطفى لبيب فى حرب أكتوبر٬ وذلك ضمن سلسلة أفلام "رجال من ذهب" التى تستعرض ما قامت به القوات المسلحة خلف خطوط العدو وأثناء حرب أكتوبر 1973م.



وقدم اللواء محمد محمود عمر مؤسس مجموعة رجال من ذهب ومنتج سلسلة أفلام المجموعة التحية للحضور، ووجه الشكر لأفراد المجموعة على مجهوداتهم الكبيرة في توثيق معارك أكتوبر، مشيرا إلى أهمية غرز حب الوطن داخل الأجيال القادمة، وأنه يجب على كل أب وأم تربية هذه الأجيال على الأخلاق والقيم النبيلة.