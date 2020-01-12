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محافظات

«مستقبل وطن» ينظم ندوة عن التنمية المستدامة بالفرافرة

الأحد 12/يناير/2020 - 12:57 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد علي مهدي
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نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، مساء السبت، ندوة إرشادية لمزارعي قرية الكفاح بعنوان "التنمية الزراعية المستدامة بين الواقع والمأمول بقري الفرافرة".

أكد أمين حزب مستقبل وطن بمركز الفرافرة أن، الندوة جرى تنظيمها بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء والقطاع الزراعي بالمحافظة، في بيان إعلامي، عن طرق الري الحديثة والمطور، وأهميتها في التنمية الزراعية وجهود الدولة في دعم المزارعين في تطبيق النظم الحديثة من الري.

ووفق بيان صادر فقد جرى تنظيم بمقر مركز شباب قرية الكفاح بمركز الفرافرة، بحضور 47 مزارعًا من أبناء القرية، مع توعيتهم بالحلول الواقعية لتحويل الري بالغمر إلى ري حديث ومكافحة سوسة النخيل والآفات الزراعية، في إطار دور الحزب في دعم قضايا التنمية خاصة التنمية الزراعية.

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