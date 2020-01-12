«ربط التعليم بسوق العمل» ندوة لعاملات مصنع بلح الداخلة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، السبت، ندوة تثقيفية للعاملات بمصنع البلح التابع للجمعية المركزية بمدينة موط بمركز الداخلة عن ربط التعليم بسوق العمل.



وقال أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بالوادي الجديد، وفق بيان إعلامي، إن تنظيم الندوة يهدف لرفع المهارات المختلفة لمواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل وأهمية الاشتراك في الدورات التدريبية التي توفرها الدولة بالمجان للشباب لتأهيلهم لسوق العمل الحالي.



و الندوة تأتي في إطار حرص الحزب على التواصل مع الشباب وتوعيتهم بطرق التدريب الحديثة ومواكبة متطلبات الحياة اليومية.



وشارك في الندوة، أمين المجالس المحلية بهيئة مكتب المحافظة، زكريا أحمد فارس، مدرب دولي تنمية بشرية معتمد من الجامعة البريطانية بالمركز، وأمينة المرأة بهيئة مكتب الحزب بمركز الداخلة.