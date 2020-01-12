ضبط 13 متسولًا فى منطقة القومية بالشرقية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا لبعض الفتيات يقمن بالتسول من المارة بمنطقة القومية بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية.



وعلى خلفية ما تم نشره، تحركت القوات الأمنية، وبالفحص تبين أن الصورة المشار إليها لفتاتين تقومان بالتسول من المارة ومضايقتهم للحصول منهم على مبالغ مالية.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وعُثر بحوزتهما على (مبلغ مالى)، وبسؤالهما اعترفا بقيامهما بالتسول واستجداء المارة للحصول منهم على مبالغ مالية.



كما تم توجيه حملة أمنية استهدفت دائرة القسم لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، حيث تم ضبط (11) حدث وبحوزتهم (مبالغ مالية) من متحصلات نشاط التسول واستجداء المارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.