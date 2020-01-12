ضبط المتهم بقتل صاحب ورشة بفرد خرطوش بالإسكندرية

على خلفية ما تم تداوله عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» متضمنًا مقطع فيديو يظهر قيام بعض الأشخاص بالاعتداء على أحد المواطنين أثناء مشاجرة بالأسلحة النارية بحي العجمي بمحافظة الإسكندرية، فى إشارة إلى انتهاء الواقعة بجريمة قتل.



بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات بوصول أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة الدرايسة بدائرة القسم، مصابًا بطلق ناري خرطوش بالوجه والصدر وتوفي متأثرًا بإصابته.



وبسؤال شقيق المتوفى، قرر بحدوث مشاجرة بذات المنطقة بين طرف أول «صاحب ورشة – مقيم بدائرة القسم»، طرف ثاني «عاطل - مقيم بدائرة القسم – سبق اتهامه في عدد 18 قضية»، وذلك بسبب خلافات الجيرة، مقررًا بقيام «الطرف الثاني» بإحداث إصابة شقيقه التي أودت بحياته باستخدام سلاح ناري عبارة عن «فرد خرطوش».



بذات تاريخ الواقعة، تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني فرد خرطوش وعدد (2) طلقة من ذات العيار المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وعرض المتهمين على النيابة العامة التي قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ومازالا محبوسين حتى تاريخه.



كما تم استهداف منطقة الدرايسة بدائرة القسم، بحملة أمنية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون أسفرت عن ضبط «3 قضايا مخدرات – 7 قضايا سلاح أبيض– 15 حكم قضائي بإجمالي 9 متهمين»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.