الأحد 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
الجيش الليبى: ميليشيات تابعة للوفاق خرقت هدنة وقف إطلاق النار

حوادث

ضبط المتهم بقتل صاحب ورشة بفرد خرطوش بالإسكندرية

الأحد 12/يناير/2020 - 12:49 ص
ضبط المتهم
ضبط المتهم
مريم جبل
طباعة
على خلفية ما تم تداوله عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» متضمنًا مقطع فيديو يظهر قيام بعض الأشخاص بالاعتداء على أحد المواطنين أثناء مشاجرة بالأسلحة النارية بحي العجمي بمحافظة الإسكندرية، فى إشارة إلى انتهاء الواقعة بجريمة قتل.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات بوصول أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة الدرايسة بدائرة القسم، مصابًا بطلق ناري خرطوش بالوجه والصدر وتوفي متأثرًا بإصابته.

وبسؤال شقيق المتوفى، قرر بحدوث مشاجرة بذات المنطقة بين طرف أول «صاحب ورشة – مقيم بدائرة القسم»، طرف ثاني «عاطل - مقيم بدائرة القسم – سبق اتهامه في عدد 18 قضية»، وذلك بسبب خلافات الجيرة، مقررًا بقيام «الطرف الثاني» بإحداث إصابة شقيقه التي أودت بحياته باستخدام سلاح ناري عبارة عن «فرد خرطوش».

بذات تاريخ الواقعة، تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني فرد خرطوش وعدد (2) طلقة من ذات العيار المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وعرض المتهمين على النيابة العامة التي قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ومازالا محبوسين حتى تاريخه.

كما تم استهداف منطقة الدرايسة بدائرة القسم، بحملة أمنية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون أسفرت عن ضبط «3 قضايا مخدرات – 7 قضايا سلاح أبيض– 15 حكم قضائي بإجمالي 9 متهمين»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

متظاهرو طهران يمزقون صورًا لقاسم سليمانى

منذ حوالي 7 ساعات

يسرا: كلمة السيسي لي في احتفالية الشرطة وسام على صدري

منذ حوالي 3 ساعات

الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار في طرابلس

منذ أقل من ساعة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

الصور

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

الأكثر قراءة

الباز: ولاء الجيش لبلده سر أمان الشعب المصري

الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار في طرابلس

أول قرار من «التعليم» على تسريب امتحانات «2 ثانوي»

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلًا وتوقف للأمطار

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

السفارة الأمريكية فى عمان تنعى السلطان قابوس

الصحة

دراسة: «اللسان السمين» سبب رئيسى فى الشخير

فوائد تناول الشاى

فوائد مشروب الأرز

أمل جديد لمرضى الأورام عن طريق حقن النحاس

الرئيس نيوز

ترامب ينعى السلطان قابوس ويصفه بـ"صديق الجميع"

أحمد موسى: إثيوبيا تريد بيع مياه النيل الأزرق لمصر

الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار في طرابلس

تداول قائمة بأسماء الأعضاء الجدد للهيئات الإعلامية.. ومرشحون: لم يتواصل معنا أحد رسميا

منوعات

افتتاح الدورة الخامسة للملتقى الوطني للصحافة بالمغرب

النوم فى الإجازة يعرض للإصابة بأمراض خطيرة

إلغاء 900 رحلة طيران في أمريكا

رحلة طفل تنتهي بموته متجمدا في تجويف عجلات طائرة

كشكول

جامعة القاهرة تحيل رئيس قسم العلاقات بـ"الإعلام" للتحقيق

أستاذ جامعي: تطبيق "٣٦٥ صحة" يحتاج لتطوير المستشفيات أولاً

جامعة القاهرة: المستشفيات جاهزة لتطبيق "٣٦٥صحة" وننتظر التفاصيل

مدير مستشفيات عين شمس: "٣٦٥ صحة" سيوفر الخدمات الطارئة للمرضى

إسلام سياسي

هل هناك فرق بين صلاة الفجر والصبح؟

تعرف على حكم الدعاء جهرا عند المقابر

غدا.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح مقرا جديدا للجامعة بدمياط

خريجي الأزهر تندد بالتفجير الإرهابي لمسجد في باكستان

مقالات الرأي
ماجد حبته
هذا السلطان.. وهذه السلطنة
د.أحمد الخميسى
الرواية «لايت».. لا صلصة ولا ثوم
بسنت حسن
«الوداع» بنكهة صينية
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
المزيد

الثقافة

لطفى لبيب «مقاتل من ذهب» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

سرد رحلة البعثة الدنماركية بلغة أدبية فى "الأثر يقود إلى رمال"

نادى كتاب المصرية اللبنانية يناقش "نادى القلق"

افتتاح معرضين للفن التشكيلى بقاعة أوبونتو فى الزمالك

صفحتنا ع الفيس بوك