بريطانيا تندد باحتجاز سفيرها فى طهران بوصفه انتهاكا للقانون

أكدت وزارة الخارجية البريطانية، مساء أمس السبت، إن السلطات الإيرانية احتجزت السفير البريطاني بطهران روب ماكير لفترة وجيزة ونددت بهذه الخطوة بوصفها «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي».



وكانت وكالة تسنيم للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن ماكير اعتقل لعدة ساعات أمام جامعة أمير كبير لتحريضه المحتجين المناهضين للحكومة.



وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في بيان: «اعتقال سفيرنا في طهران دون أساس أو تفسير انتهاك صارخ للقانون الدولي».



وأضاف راب: «الحكومة الإيرانية في لحظة فارقة. بإمكانها الاستمرار في وضع المنبوذ مع كل ما يستتبع ذلك من عزلة سياسية واقتصادية أو اتخاذ خطوات لوقف تصعيد التوتر وانتهاج طريق دبلوماسي مستقبلا».