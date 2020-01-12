شاهد.. مجموعة دار أزياء «ماكس مارا» لما قبل الخريف 2020

قدمت دار أزياء "ماكس مارا" الإيطالية لموسم ما قبل خريف عام 2020، مجموعتها الجديدة بوحي من نجمات السبعينات، فيها الكثير من الحيوية والبساطة في آن واحد، قدمت الدار أزياء عملية تجمع بين التنورة الميدي ذات قصة مستقيمة مع كشكاش جانبي منسقة مع بلوزة ملونة والبليزر الطويل باللون البيج.



قدمت الدار بدلة نسائية ملفتة باللون الاحمر مع البنطلون الواسع ذو الخصر العالي والبليزر الطويل منسقين مع التيشيرت الأحمر المطبوع عليها صورة الكلب، وتنورة ميدي ضيقة ذات تقليمات بيضاء وسوداء مع كشكاش منسدلة عند الوسط، منسقة بطريقة عصرية مع كنزة زهرية واسعة.



وصممت سروال أبيض واسع ذو خصر عالي منسق بطريقة ناعمة مع البلوزة بنقشة جلد النمر باللونين الابيض والاسود مع اللياقة العالية، وبنطلون أسود ذو أرجل واسعة وخصر عالي، منسق مع التيشرت الأسود المزين برسومات ملونة ومنسق مع البليزر الطويل الأسود، وفستان أسود ضيق ذو قصة الاكتاف المكشوفة مع الكشكاش العريض عند الخصر يجمله العقد الكبير من الريش الابيض والاسود.



وقدمت ايضا فستان طويل أخضر ذو قصة واسعة متفاوتة الطول مع كشكاش كبير وعريض تزينه عند الاسفل، وفستان ميدي ضيق بقصة الكتف الواحد باللون الزهري الفاتح، يزينه كشكاش عريض عند الكتف الايسر مع الحزام الأسود المزدوج، وفستان ناعم ميدي ذو قصة كلوش بسيطة بكتف واحد يتميز بلونه الخمري الدافئ، مع كشكاش كبيرة عند الأسفل والحزام الجلدي الأسود المزدوج.