الأحد 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441
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بالصور .. كاريوكي وعزيز مرقه ودينا الويدي يتألقون في ختام مهرجان ميديل إيست فيستيفال الشيخ زايد
الأحد 12/يناير/2020 - 12:33 ص
كاريوكي
تصوير: محمود عبد الناصر
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