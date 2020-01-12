مصادر بسوق المال: بحث إلغاء «الدمغة» أو تعديلها فى لقاء مرتقب مع وزير المالية



توقعت مصادر مطلعة وجود انفراجة محتملة لأزمة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد فتح خط مفاوضات فى هذا الصدد بين أطراف سوق المال ووزارة المالية.

وقالت المصادر: «شهدت الأيام الماضية تواصلًا مع عدد من مسئولى وزارة المالية، بينهم أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وخالد عبدالرحمن، مساعد الوزير لشئون سوق المال، وآخرون من مسئولى مصلحة الضرائب، لمناقشة ما خلفته الضريبة من آثار سلبية على أداء البورصة، من أجل إعادة النظر فيها أو إلغائها، مع تقديم عدد من المقترحات سيتم رفعها لوزير المالية لاعتمادها بعد التوصل إلى اتفاق بشأنها» .

وأوضحت أن المقترحات التى سيتم رفعها للوزير تتضمن إعادة هيكلة الضريبة وإلغاءها على عمليات الشراء والبيع فى نفس الجلسة «t+٠» والـ«شورت سيلينج» و الـ«t+١».

من جهته، قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد لقاءً مع وزير المالية لتقديم عدة مقترحات حول «ضريبة الدمغة»، خاصة أنها لم تؤتِ ثمارها كما كان متوقعًا، فضلًا عن خلق محفزات جديدة لسوق المال، الأمر الذى يدعم أداء البورصة على الأصعدة كافة.

وأضاف «ماهر»: «قيمة الضريبة على تعاملات البورصة خلال العامين الماضيين لم تحقق سوى ١.٢ مليار جنيه فقط على غير المتوقع، فضلًا عن تسببها فى تراجع قيم وأحجام التعاملات».

وكشف عن تجهيز الجمعية ملفًا بمقترحاتها لتحفيز سوق المال، تضمن إعادة هيكلة الضرائب المفروضة على تعاملات البوصة، بحيث يجرى فرض ضريبة دمغة بواقع واحد فى الألف فقط على تعاملات المصريين، شريطة ألا يتجاوز إجمالى ما يتم خصمه ١٠٪ من الأرباح الرأسمالية المحققة فعليًا خلال عام، مع إعفاء المتعاملين الذين تكبدوا خسائر من الضريبة تمامًا، وأن تتولى شركة مصر المقاصة تسوية المعاملات بنهاية كل عام، ورد الأموال التى تتجاوز ١٠٪ من الأرباح المحققة.

وأضاف: «يشمل الملف تقديم تصور عن تطبيق ضريبة دمغة على الأجانب بواقع واحد فى الألف، مع خلق محفزات ضريبية لقيد الشركات بالبورصة، من خلال السماح بخفض ضريبى بواقع ٥٠٪ من الضريبة العامة للشركات لمدة ٧ سنوات فى حالة طرح أى شركة خاصة، بما لا يقل عن ٣٥٪ من أسهمها فى اكتتاب عام، طبقًا للشروط التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية».

وتضمن الملف منح ٥٠٪ إعفاءً على ضريبة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة فقط، ومعالجة التشوهات الضريبية فى المادة ٥٣، بما يتيح إعفاء عمليات إعادة الهيكلة بين الشركات التابعة والقابضة المملوكة لنفس المجموعة بغرض الطرح فى البورصة.

ووافق مجلس النواب، فى وقت سابق، على تثبيت ضريبة الدمغة عند مستوى ١.٥ فى الألف بدلًا من النسبة التى كان مقررًا تطبيقها بواقع ١.٧٥ فى الألف، وكان من المفترض أن يتم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بواقع ١٠٪ على تعاملات البورصة اعتبارًا من منتصف العام.

