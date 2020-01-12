مفاوضات جديدة لحل أزمة مساهمى الأقلية بشركة «أمريكانا مصر»



علمت «الدستور» من مصادر قريبة من ملف أزمة مساهمى الأقلية بشركة المصرية للمشروعات السياحية «أمريكانا مصر، أن مفاوضات جادة بدأت بين ممثلى الشركة وممثلى الأقلية حول الخروج من الأزمة بشكل يرضى الطرفين.

وقالت المصادر إن ممثلى «أمريكانا مصر» عرضوا التصالح مقابل رفع سعر شراء حصة الأقلية، الأمر الذى يدرسه حملة الأسهم وممثلوها، خلال الفترة الحالية، فى ظل عمليات الشد والجذب للاتفاق على سعر بعينه.

وبينت أن هذه المفاوضات بدأت عقب قرار لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية تأجيل نظر التظلمين المقدمين بخصوص أزمة عرض الشراء الإجبارى لأسهم الأقلية بالشركة، الأربعاء الماضى، إلى جلسة الأربعاء المقبل، لاستكمال نظر المذكرات والمستندات المقدمة، وذلك نتيجة أسباب إدارية تتعلق بعدم اكتمال نصاب دائرة المستشارين.

وتقدمت شركة «أديبتيو» الإماراتية، المساهم الرئيسى بـ«أمريكانا مصر»، بتظلم للطعن على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رفض تقرير القيمة العادلة للشركة، والمطالبة بتعيين مستشار مالى آخر مستقل، دون أسباب، على حد وصفها. كما تقدم مساهمو الأقلية بتظلم لإلزام الهيئة بتقييم سهم «أمريكانا مصر» وفقًا لآلية صافى الأصول، باعتبارها الأكثر عدالة فى التقييم الحقيقى.

وتعود أزمة «أمريكانا مصر» إلى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، مطلع ٢٠١٨، على استثناء «أديبتيو»، المملوكة لرجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، من تقديم عرض شراء إجبارى للاستحواذ على ٩٠.٣٪ من رأسمال الشركة، بشكل اعترض عليه مساهمو الأقلية، ليحصلوا فى النهاية على قرار إلزامه بالشراء الإجبارى، بناء على قرار لجنة التظلمات بالرقابة المالية.

وأبدت «أديبتيو» اعتراضها على الإلزام ولجأت للقضاء، وتطور الموقف مؤخرًا بعد رفض الهيئة تقرير القيمة العادلة، لتقدم «أديبتيو» شكوى لدى وزارة الاستثمار، وجهات حكومية أخرى، لإنهاء أى عراقيل تواجه إعادة هيكلة استثمارات المجموعة فى مصر، ومنها فصل ذراع المطاعم عن المصانع. وأجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، منذ أيام، نظر الدعوى المقامة من المساهمين ضد شركة «أديبتيو»، بجانب المستشار المالى المستقل لتقييم أسهم «أمريكانا» المقيدة فى البورصة.

وأقام مساهمو الأقلية بالشركة المصرية للمشروعات السياحية «أمريكانا» دعوى قضائية ضد شركة «فينكورب»، بعد إعداد تقرير قيمة عادلة لأسهم الشركة عند ٤ جنيهات، تلا ذلك رفض الهيئة التقرير بداعى إغفاله أسسًا تتعلق بالموضوعية ومعقولية الافتراضات وسلامة مناهج وأساليب التقييم المالى، فى وقت يتداول السهم قرب مستويات ١٧ جنيهًا.

وأقامت «أديبتيو» دعوى أخرى أمام القضاء الإدارى للمطالبة بإلغاء قرار لجنة التظلمات بهيئة الرقابة المالية، لإلغاء قرارها بالشراء الإجبارى، وتم تأجيلها لمطلع فبراير المقبل.

