الأحد 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مفاوضات جديدة لحل أزمة مساهمى الأقلية بشركة «أمريكانا مصر»

الأحد 12/يناير/2020 - 12:32 ص
امريكانا
امريكانا
أكرم عمران
طباعة

علمت «الدستور» من مصادر قريبة من ملف أزمة مساهمى الأقلية بشركة المصرية للمشروعات السياحية «أمريكانا مصر، أن مفاوضات جادة بدأت بين ممثلى الشركة وممثلى الأقلية حول الخروج من الأزمة بشكل يرضى الطرفين.
وقالت المصادر إن ممثلى «أمريكانا مصر» عرضوا التصالح مقابل رفع سعر شراء حصة الأقلية، الأمر الذى يدرسه حملة الأسهم وممثلوها، خلال الفترة الحالية، فى ظل عمليات الشد والجذب للاتفاق على سعر بعينه.
وبينت أن هذه المفاوضات بدأت عقب قرار لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية تأجيل نظر التظلمين المقدمين بخصوص أزمة عرض الشراء الإجبارى لأسهم الأقلية بالشركة، الأربعاء الماضى، إلى جلسة الأربعاء المقبل، لاستكمال نظر المذكرات والمستندات المقدمة، وذلك نتيجة أسباب إدارية تتعلق بعدم اكتمال نصاب دائرة المستشارين.
وتقدمت شركة «أديبتيو» الإماراتية، المساهم الرئيسى بـ«أمريكانا مصر»، بتظلم للطعن على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رفض تقرير القيمة العادلة للشركة، والمطالبة بتعيين مستشار مالى آخر مستقل، دون أسباب، على حد وصفها. كما تقدم مساهمو الأقلية بتظلم لإلزام الهيئة بتقييم سهم «أمريكانا مصر» وفقًا لآلية صافى الأصول، باعتبارها الأكثر عدالة فى التقييم الحقيقى.
وتعود أزمة «أمريكانا مصر» إلى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، مطلع ٢٠١٨، على استثناء «أديبتيو»، المملوكة لرجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، من تقديم عرض شراء إجبارى للاستحواذ على ٩٠.٣٪ من رأسمال الشركة، بشكل اعترض عليه مساهمو الأقلية، ليحصلوا فى النهاية على قرار إلزامه بالشراء الإجبارى، بناء على قرار لجنة التظلمات بالرقابة المالية.
وأبدت «أديبتيو» اعتراضها على الإلزام ولجأت للقضاء، وتطور الموقف مؤخرًا بعد رفض الهيئة تقرير القيمة العادلة، لتقدم «أديبتيو» شكوى لدى وزارة الاستثمار، وجهات حكومية أخرى، لإنهاء أى عراقيل تواجه إعادة هيكلة استثمارات المجموعة فى مصر، ومنها فصل ذراع المطاعم عن المصانع. وأجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، منذ أيام، نظر الدعوى المقامة من المساهمين ضد شركة «أديبتيو»، بجانب المستشار المالى المستقل لتقييم أسهم «أمريكانا» المقيدة فى البورصة.
وأقام مساهمو الأقلية بالشركة المصرية للمشروعات السياحية «أمريكانا» دعوى قضائية ضد شركة «فينكورب»، بعد إعداد تقرير قيمة عادلة لأسهم الشركة عند ٤ جنيهات، تلا ذلك رفض الهيئة التقرير بداعى إغفاله أسسًا تتعلق بالموضوعية ومعقولية الافتراضات وسلامة مناهج وأساليب التقييم المالى، فى وقت يتداول السهم قرب مستويات ١٧ جنيهًا.
وأقامت «أديبتيو» دعوى أخرى أمام القضاء الإدارى للمطالبة بإلغاء قرار لجنة التظلمات بهيئة الرقابة المالية، لإلغاء قرارها بالشراء الإجبارى، وتم تأجيلها لمطلع فبراير المقبل.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد: طقس الأحد شديد البرودة.. القاهرة 9

منذ حوالي 6 ساعات

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلًا وتوقف للأمطار

منذ ساعة و نصف

لاعتباره كافر.. صحيفة رفضت تخصيص أموال رجائي عليش للجائزة الأدبية

منذ حوالي 14 ساعة

أول قرار من «التعليم» على تسريب امتحانات «2 ثانوي»

الصور

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

الأكثر قراءة

الباز: ولاء الجيش لبلده سر أمان الشعب المصري

الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار في طرابلس

اعتقال السفير البريطاني في طهران

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلًا وتوقف للأمطار

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

السفارة الأمريكية فى عمان تنعى السلطان قابوس

الصحة

فوائد مشروب الأرز

أمل جديد لمرضى الأورام عن طريق حقن النحاس

فى الصين.. وفاة أول حالة بالفيروس الغامض

أمراض القلب تزيد من خطر الفشل الكلوي

الرئيس نيوز

ترامب ينعى السلطان قابوس ويصفه بـ"صديق الجميع"

أحمد موسى: إثيوبيا تريد بيع مياه النيل الأزرق لمصر

الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار في طرابلس

تداول قائمة بأسماء الأعضاء الجدد للهيئات الإعلامية.. ومرشحون: لم يتواصل معنا أحد رسميا

منوعات

افتتاح الدورة الخامسة للملتقى الوطني للصحافة بالمغرب

النوم فى الإجازة يعرض للإصابة بأمراض خطيرة

إلغاء 900 رحلة طيران في أمريكا

رحلة طفل تنتهي بموته متجمدا في تجويف عجلات طائرة

كشكول

جامعة القاهرة تحيل رئيس قسم العلاقات بـ"الإعلام" للتحقيق

أستاذ جامعي: تطبيق "٣٦٥ صحة" يحتاج لتطوير المستشفيات أولاً

جامعة القاهرة: المستشفيات جاهزة لتطبيق "٣٦٥صحة" وننتظر التفاصيل

مدير مستشفيات عين شمس: "٣٦٥ صحة" سيوفر الخدمات الطارئة للمرضى

إسلام سياسي

هل هناك فرق بين صلاة الفجر والصبح؟

تعرف على حكم الدعاء جهرا عند المقابر

غدا.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح مقرا جديدا للجامعة بدمياط

خريجي الأزهر تندد بالتفجير الإرهابي لمسجد في باكستان

مقالات الرأي
ماجد حبته
هذا السلطان.. وهذه السلطنة
د.أحمد الخميسى
الرواية «لايت».. لا صلصة ولا ثوم
بسنت حسن
«الوداع» بنكهة صينية
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
المزيد

الثقافة

غدًا.. سيد مكاوى صانعًا للبهجة في «الدولي للكتاب»

الأربعاء.. «خطوط شائكة» في منتدى بتانة الأدبي

«أطر معالجة الصحف الإلكترونية لأزمة سد النهضة».. مناقشة رسالة ماجستير بـ«آداب المنصورة»

منى سلمان: ارتبطت بوحيد الطويلة في معرض الكتاب

صفحتنا ع الفيس بوك