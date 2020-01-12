«ترامب» يتابع الاحتجاجات فى إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تتابع عن كثب الاحتجاجات التي اندلعت في إيران بعد اعتراف الحكومة بإسقاط قواتها طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ.



وقال ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إلى شعب إيران الشجاع الذي يعاني منذ فترة طويلة.. إنني أقف معكم منذ بداية رئاستي وإدارتي ستواصل الوقوف معكم.. إننا نتابع احتجاجاتكم عن كثب وشجاعتكم تمثل مصدر إلهام".



وأضاف ترامب قائلا: "على إيران السماح لجماعات حقوق الإنسان بمراقبة الاحتجاجات المستمرة"، محذرا من ارتكاب مجزرة جديدة ضد المتظاهريين السلميين.



وتجمع مئات المتظاهرين الغاضبين في العاصمة الإيرانية طهران، أمس السبت، احتجاجا على إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة أوكرانية ومقتل 176 شخصا كانوا على متنها، من بينهم إيرانيون، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية.



وقالت السلطات الإيرانية - في وقت سابق اليوم - إن وسائل الدفاع الجوي، التي كانت في حالة تأهب بعد ضربات صاروخية إيرانية لأهداف أمريكية في العراق، أطلقت صاروخا صوب الطائرة عن طريق الخطأ.