فريد: نسعى لاقتناص 40% من «بورصة السلع».. ودراسة عروض لاختيار برنامج التداول



كشف محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن وجود مقترح لدى إدارة البورصة لاقتناص نسبة تتراوح بين ٣٠٪ و٤٠٪ من مساهمات بورصة السلع، المزمع تفعيلها خلال العام الجارى.

وقال، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن هناك عدة مقترحات للهيكل الإدارى المزمع تشكيله من مساهمى البورصة السلعية، يتضمن مساهمات من البورصة، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، بالإضافة إلى نسب مساهمات أخرى.

وأشار إلى اقتراح إسناد رئاسة مجلس إدارة بورصة السلع إلى الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ليكون رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى.

وبيَّن أن هناك عدة عروض تجرى دراستها حاليًا لاختيار برنامج التداول للمشروع الجديد، لتنظيم عملية تداول السلع، مع وجود عدة معايير تتحكم فى تخزين وتداول السلع، من بينها احتساب نسب الهدر، وحالة المخازن، واحتمالات إصابتها بالرطوبة وغيرها، ما يؤثر على السلع المخزنة.

ولفت إلى أن الأنظمة الإلكترونية للبورصة السلعية تختلف عن تلك المعمول بها فى البورصة المصرية، نظرًا لاختلاف طبيعة السلع المتداولة، مشيرًا إلى وجود اختلاف كامل بين سوق الأسهم والبورصة السلعية، إلا فى بعض الأنظمة التكنولوجية المتشابهة.

وكشف عن أن أبرز السلع المزمع تداولها فى البورصة، مع بداية تفعيلها، تتمثل فى القمح والأرز والسكر، مع وجود اتجاه لتداول الحديد والأسمنت فى وقت لاحق.

وتابع: «تمت معاينة عدد من المخازن لاختيار الأنسب مع طبيعة السلع المتداولة، خاصة أن هذه المخازن يجب أن تتوافر فيها عدة خصائص، قبل اعتمادها، وبالفعل تم اختيار ٤ مخازن، قريبة من القاهرة، من المقرر الاعتماد عليها فى عمليات تخزين السلع، خلال الفترة المقبلة».

وعن أهمية البورصة الجديدة، قال إن إنشاء بورصة سلعية للسوق فى الوقت الحالى يهدف إلى خلق سوق مُنظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، حتى تكون سوقها جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذى من شأنه أن يوفر سوقًا تنافس البورصات الإقليمية والعالمية.

وأضاف: «بورصة السلع بها العديد من المميزات، أبرزها تقليل حلقات التداول، ما يسهم فى خفض الأسعار ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى القضاء على التلاعبات التى تجرى بالأسواق من وقت لآخر، خاصة أن عملية التسعير ستحكمها ضوابط وقواعد لا يمكن مخالفتها، فضلًا عن وجود أسعار عالمية لهذه السلع لا يمكن تخطيها، ما يجعل هذه الضوابط وسيلة لضبط الأسعار وتوحيدها، علاوة على وجود شفافية فى المعلومات حول السلع المتداولة».

وذكر أن مزايا إنشاء بورصة السلع تتمثل فى وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، استغلالًا لموقعها الاستراتيجى، مع المساهمة فى جذب رءوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية، التى قد تكون متداولة فى هذه السوق، فى ظل توافر البيانات عن هذه التداولات.

وقال رئيس البورصة: «ستكون هناك متطلبات للإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء، وبناء على العلاقة التعاقدية بينهم وبين البورصة، بما يُمكِّن الدولة من استيفاء حقها بناء على هذه المعلومات».

وأشار إلى أهمية بورصة السلع للمزارعين، وتتمثل فى وجود سوق منظمة للسلع، قد تحفز زيادة المساحات المزروعة للسلعة المتداولة، خاصة إذا ما اقترنت بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات فى سوق أخرى، نظرًا لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع، بما يمكن المزارع من التخطيط الزراعى.

وأضاف: «ستكون البورصة مفيدة على مستوى المتعاملين فى السوق، لكونها تمثل آلية مهمة لتسعير السلع، من خلال آليات السوق، والمتمثلة فى العرض والطلب، بالإضافة إلى تجميع البيانات تدريجيًا عن المتعاملين، سواء كانوا تجارًا أو وسطاء، وكذلك توفير البيانات عن المخازن المؤهلة للتعامل فى البورصة، مع تجميع البيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول فى الوقت الحاضر».

وتابع: «ستسهم كذلك فى إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلًا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالى الأفضل، وهو ما لا يمكن أن يحدث، حاليًا، فى ظل غيابها، فضلًا عن إتاحة إمكانية دخول تجار جدد للتعامل على سلعة معينة، بدلًا من تركز التجارة مع عدد محدود من التجار، بالإضافة إلى الإسهام فى وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع، يمكن الرجوع إليها متى لزم الأمر».



