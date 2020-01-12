ضم «إى فاينانس» للطروحات الحكومية.. ومناقشات لتحديد نسبة الاكتتاب وقيمة السهم



كشفت مصادر قريبة الصلة من ملف الطروحات الحكومية عن دراسة طرح حصة من شركة تكنولوجيا تشغيل الخدمات المالية «إى فاينانس» فى البورصة. وقالت المصادر، لـ«الدستور»: إن «مناقشات تجرى حاليًا داخل لجنة الطروحات الحكومية لتحديد النسبة المزمع طرحها للاكتتاب، وتحديد قيمة عادلة للسهم». وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة الشركة، فى وقت سابق، إن طرح جزء من أسهم «إى فاينانس» سيخدم زيادة رأس مالها بنسب تتراوح بين ١٠٪ و١٥٪، مستبعدًا حدوث أى عمليات تخارج بين المساهمين الحاليين. وأضاف «سرحان»: «سيتم التشاور مع مستشارى الطرح حول الحصة النهائية المزمع طرحها خلال الربع الأخير من العام الحالى».

ووافق مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل الخدمات المالية على زيادة رأسمال الشركة بقيمة ٣٠٠ مليون جنيه، بحيث تصل القيمة الإجمالية لرأسمالها إلى ٨٠٠ مليون جنيه.

وأعطت الحكومة الأولوية لطرح الشركة وبنك القاهرة خلال الأشهر المقبلة، وأرجأت طرح حصة من شركة «إنبى».



