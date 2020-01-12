أب يقتل طفله بسبب طلبه شراء حلوى فى الشرقية

انتهت حياة طفل بعد أن انهال والده عليه ضربا بسبب مطالبته الخروج للشارع لشراء الحلوى، في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.



تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من أحد الأشخاص -مشرف بإحدى المدارس ومقيم بدائرة المركز - بأنه أثناء قيام طفله - 6 سنوات - باللعب على درج المسكن اختل توازنه وسقط أرضًا ما أدى لإصابته ووفاته.



بمناظرة الجُثة تبين وجود إصابات عبارة عن "جرح بالرأس وكدمات متفرقة بالوجه وتورم بالعينين"، بإعادة مناقشة المُبلغ، قرر أنه بتاريخ أمس طلب منه نجله الخروج لشراء بعض الحلوى من أحد المحلات المجاورة لمسكنه، إلا أنه رفض وحال إصراره على الخروج تعدى عليه بالضرب فارتطمت رأسه بالأرض ما أدى لحدوث إصابته بجرح بالرأس وقام بإسعافه بالمنزل.



وفى صباح اليوم التالى وحال محاولة إيقاظه من النوم فوجئ بوفاته، وبسؤال زوجة المُبلغ أيدت ذلك.