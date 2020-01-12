حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 12 يناير 2020

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات برج الحمل ليوم الأحد 12 يناير 2020 على النحو التالي:



مهنيًا:انتقال القمر الى برج الاسد الناري الصديق يجعلك تحصل على عائدات غير متوقعة، وتزداد حماستك وتدفعك الى التركيز على مشروع واعد جدًّا.



عاطفيًا: تهتم بعلاقة عاطفية جديدة تستوجب دراسة متأنية، وتوقع بعض الأخبار الجيدة.



صحيًا: عليك استشارة اختصاصيي التغذية بشأن البدانة التي أصبحت عبئًا ثقيلًا يجب التخلص منه.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.