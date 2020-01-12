حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 12 يناير 2020

تقدم اليوم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات جميع الأبراج الفلكية ليوم الأحد 12 يناير 2020 على النحو التالي:



الحمل:

مهنيًا: انتقال القمر إلى برج الأسد الناري الصديق يجعلك تحصل على عائدات غير متوقعة، وتزداد حماستك وتدفعك إلى التركيز على مشروع واعد جدًّا.

عاطفيًا: تهتم بعلاقة عاطفية جديدة تستوجب دراسة متأنية، وتوقع بعض الأخبار الجيدة.

صحيًا: عليك استشارة اختصاصيي التغذية بشأن البدانة التي أصبحت عبئًا ثقيلًا يجب التخلص منه.



الثور:

مهنيًا: لا تستخف بالنصيحة التي قد يقدّمها إليك الزملاء فهم يضطلعون بدور في توجهاتك، وربما تشاركهم اهتمامات موحدة.

عاطفيًا: الشريك ينتظر منك معاملة مختلفة عما اعتاده منك لوضع الأمور في نصابها الصحيح.

صحيًا: قد تشعر بأن تراكمات الماضي بدأت تظهر اليوم وأنك تأخرت في معالجة وضعك الصحي.



الجوزاء:

مهنيًا: ابحث عن حليف أو صديق ليلطّف الاجواء وليملأ بعض الفراغ الحاصل في العمل بسبب الخلافات.

عاطفيًا: تبحث في شؤون حياتية وعاطفية، وقد تنشأ علاقة جديدة تبصر النور وتقودك إلى عالم آخر.

صحيًا: الاضطراب الحاصل في القلب سببه الإرهاق العائد لمجهود رياضي أو إفراط جنسي.



السرطان:

مهنيًا: يحمل هذا اليوم تغييرًا إيجابيًا، ومن الممكن أن تتوصل إلى اتفاق سري وتوقع عقدًا بعيدًا عن العيون.

عاطفيًا: اذا لم تكن صادقًا مع الشريك خسرت كل شيء، بادر إلى مصارحته بمشاعرك تجاهه.

صحيًا: لا تتردد في تنفيذ تمارينك الرياضية، فهي تفيدك كثيرًا من اجل المستقبل.



الأسد:

مهنيا يوم مناسب جدا تحت تأثير القمر من برجك فتعيش أوقاتا جيدة وإيجابية فتنسى كل مشاكلك وتبتعد عن كل ما يسبب لك التوتر ووجع الرأس في مجالك المهني.

عاطفيًا: عليك أن تفكر بعقلك لا بقلبك فقط تجاه الشريك، وامنحه هامشًا أكبر للتعبير عن آرائه.

صحيًا: تشعر بالتوتر ولا تعرف ما السبب، اقصد النادي الرياضي وهدئ أعصابك.



العذراء:

مهنيًا: لا تناسبك مواجهة القمر من الأسد، لذلك اختر الزملاء بالطريقة الصحيحة وابتعد عما يسبب لك الانزعاج ويعكر صفو خاطرك.

عاطفيًا: تمضي وقتًا مع الشريك وتناقش معه أموركما الشخصية وتخططان للمستقبل.

صحيًا: سير الأمور على ما يرام في كل ما تقوم به، ينعكس إيجابًا على وضعك الصحي.



الميزان:

مهنيًا: استعدّ لإنجاز مشروع مهم قد يغير حياتك ويعود عليك بأرباح طائلة تستثمرها في المستقبل لإنشاء عمل خاص بك.

عاطفيًا: الوضع العاطفي يشكو بهتانًا أو جمودًا أو جفاء، بانتظارك انقباض عاطفي لكنه سرعان ما يزول وتتأجج العواطف مجددًا.

صحيًا: لا تكن عبد الشراهة المفرطة، وحاول أن تلهي نفسك بأي شيء يسليك ما عدا الأكل.



العقرب:

مهنيًا: القمر في مواجهة برجك من الاسد يهدد ببعض التراجع في الأعمال أو بفضح الأمور التي تحرص على سريتها، وتسعد بلقاءات ودعوات عذبة واجتماعات غير تقليدية.

عاطفيًا: ينشغل الحبيب عنك هذا اليوم، لكن لا تقلق فأنت دائمًا في عقله وفي قلبه.

صحيًا: كن من الحرصاء على صحتهم، ولا تتشبه بكل من يستهتر بها، فهم الخاسرون.



القوس:

مهنيًا: وجود القمر في الاسد الناري الصديق يجعلك تعالج كل المسائل المهنية بوعي وحكمة لأنك تحصد قريبًا نتائج باهرة.

عاطفيًا: تعيش مع الحبيب يومًا يسوده الوفاق التام بعدما تصارحتما بحقيقة شعور أحدكما تجاه الآخر.

صحيًا: مهما حاولت للتخلّص من السمنة من دون اتباع حمية أو ممارسة الرياضة، فلن تحصل على النتيجة المتوخاة.



الجدي:

مهنيًا: تتغير آفاق العمل قليلًا اليوم وتنكب على أعمال جديدة لكن عليك ان تدرس خطواتك جيدًا ولا تقم بأي عمل قبل التحقق من صحة معلوماتك وقدرتك على التنفيذ.

عاطفيًا: كن صابرًا مع الحبيب، فأنت لم تسئ الاختيار في علاقتك العاطفية، بالحكمة تعود الأمور إلى طبيعتها.

صحيًا: لا تكن من أصحاب الرأي المتصلّب، ليّن الأمور بعض الشيء وهدّئ من روعك.



الدلو:

مهنيًا: تعيش يوما ضاغطا بسبب مواجهة القمر من الاسد لذلك احذر المشكلات المهنية، أنت تشعر بضغوط، لكنك قد لا تنجح في تحديد سببها، حافظ على مشاعرك لنفسك، ولا تعرّض نفسك لحكم الآخرين عليك.

عاطفيًا: قد تجد عند الشريك مزيدًا من الدفء والحنان، استفد من طيبته لئلا تدفع الثمن لاحقًا.

صحيًا: العقاقير التي تتناولها للتخلص من بعض آلام الظهر مفيدة، لكن عليك القيام أيضًا ببعض التمارين الرياضية.



الحوت:

مهنيًا: يسجل الفلك انتقالًا على الصعيد المالي وتغييرًا يحصل في مجال مهنتك، وتعاود السيطرة على أوضاع فقدتها في السابق.

عاطفيًا: لا تفكّر في الطرف الآخر هذه الأيام لأنه لا يفكر فيك، اتركه ليكتشف خطأه ويعود إلى صوابه.

صحيًا: الأجواء المستجدة في العمل قد لا تكون مريحة، وتسبب لك الإرهاق.