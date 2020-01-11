إخماد حريق في مصنع لإنتاج الزجاج بالجيزة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في إخماد حريق نشب داخل مصنع لإنتاج "الأكواب" الزجاجية بدائرة قسم شرطة أبو النمرس.



كانت البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل مصنع لإنتاج الزجاج بدائرة قسم شرطة أبو النمرس وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وتبين أن الحريق نشب داخل مصنع لإنتاج "الاكواب" الزجاجية، ملك لـ"رجب ا" وتمكنت القوات من فرض كردون أمني ومحاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون إصابات، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.