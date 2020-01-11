حبس تاجري مخدرات شمال القاهرة 4 أيام

أصدرت نيابة شمال القاهرة الكلية قرارًا، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة اتجار المواد المخدرة، متخذين من مساكنهما وكرا لترويج المواد المخدرة بمنطقتى الشرابية والزاوية الحمراء.

كما امرت النيابة بارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي لتحليها وفحصها واعداد تقرير مفصل بها.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بتمكن قوة أمنية من مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط "سليمان. ع" 23 سنة عاطل، بالزاوية الحمراء والسابق اتهامه في 3 قضايا أخرهم9820 لسنة 2018م الموسكى "مخدرات " أثناء تواجده بسكنه، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 350 جرام ومبلغ مالي 630 جنيه وهاتف محمول.



بمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.



كما تمكنت قوة أمنية من مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط "نادر. ن" 32 سنة عاطل فى الشرابية، والسابق اتهامه في 5 قضايا أخرهم 3169 لسنة 2018م الشرابية "مخدرات"حال تواجده بسكنه، بحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 300 جرام ومبلغ مالي 950 جنيه وهاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وجاري تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة.



تأتى تلك الجهود، في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا، والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، متابعة نشاط متجري المواد المخدرة والعمل على ضبطهم لما لها من تأثير سلبي على الشباب والاقتصاد القومي، تجنيد المصادر السرية للمد بالمعلومات.