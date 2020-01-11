النيابة تعاين حريق مصنع «القاهرة - السويس» الصحراوي

شهدت مدينة بدر التايعة لمحافظة القاهرة، مساء السبت، انتقال فريق من النيابة العامة، لمعاينة حريق اندلع داخل محطة وقود بطريق السويس الصحراوي.



وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث؛ للوقوف على الأسباب الرئيسية لاندلاع الحريق، كما كلفت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق لبيان الأسباب، واستدعاء العاملين لسماع أقوالهم لكشف ملابسات الحادث.



وتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة إخطارًا، من غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى محطات الوقود بمدينة بدر.



على الفور، توجهت 6 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وإخماد الحريق.



تم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

