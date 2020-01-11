ممثلو «الجاليات المصرية» بالخارج يجتمعون تحت مظلة واحدة

















اجتمع ممثلو الجاليات المصرية في أوربا وقيادات الاتحاد العام للمصريين في الخارج للعمل في مظلة واحده تحت لواء الوطن.وشهدت مدينة تورينو الإيطالية توقيع الاتفاق النهائي بين اتحاد الجاليات المصرية في أوربا ومقره في سويسرا والاتحاد العام للمصريين في الخارج والذي بمقتضاه يعمل الجميع بشكل متعاون في مجالات ثقافية واجتماعية مختلفة.وقّع الاتفاق إسماعيل أحمد علي والدكتور إبراهيم يونس رئيسا الاتحادين، وحضر الجلسة الافتتاحية عدد من الضيوف وممثلي الجاليات من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا ورومانيا والسويد واليونان وسويسرا وبلغاريا وممثلين عن إيرلندا وهولندا والنمسا وقد زاد عدد الحضور عن النّصاب القانوني للانعقاد.وشهد الاجتماع انتقال رئاسة اتحاد الجاليات المصرية إلى إيطاليا تسلم الدكتور إبراهيم يونس المسئولية اعتبارًا من يناير 2020 لمدة عام، وحضر الاجتماع، مساء السبت، أعضاء الاتحاد في أوربا والرئيس الجديد إبراهيم يونس والأمين العام، وحضر كذلك رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج والأمين العام.قال محمود فضل، أمين عام الجاليات في أوربا، إن فرصة انتقال الرئاسه كانت ملائمة لتوقيع الاتفاق حيث لا يخفى على الجميع أن اتحاد المصريين في الخارج هي الجّهة التي تعمل تحت مظلة الدولة ورقابتها وإن لم الشمل من الموضوعات التي يجب الاهتمام به.أضاف علاء سليم، أمين عام الاتحاد العام للمصريين في الخارج، أن البروتوكول النهائي الذي تم توقيعه يشمل تعاونا في شتى المجالات بما فيها تبادل الخبرات الإدارية وإيفاد فرق طبية ونقل للتكنولوجيا الأوروبية للاستفادة منها في الوطن، كما يشمل الاتفاق إعداد دورات توعوية لأبناء الأجيال المتعاقبة من المصريين لضمان ارتباطهم وللوطن الأم.أضاف سليم أن التوصيات شملت التأكيد على التفاف أبناء اوطن في الخارج الحاضرين حول الرئيس عبد الفتاح السيسي وسياسة الدولة في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.