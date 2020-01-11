«مستقبل وطن» يكرم فنانين ومطربين وإعلاميين لعام 2019

كرّم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، عدد من العلماء ولإعلاميين والفنانيين، الأكثر تألقًا وإبداعًا لعام 2019.



وتم تكريم لدكتور جمال سرور، والدكتور نبيل عبد الباسط، لحصولها على جائزة النيل، والطالب محمود محمد بيومي، والطالب طارق حسام محمود، والطالب عبدالله محمد جابر أوائل طلاب الثانوية العامة.



وفي مجال الإعلام، تم تكريم الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "90دقيقة" على قناة المحور، والكاتب الصحفي عمرو الخياط، رئيس تحرير أخبار اليوم، وعبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والإعلامى عمرو عبد السميع مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والإعلامي عمرو عبد المجيد، والإعلامي وائل الابراشي، والإعلامي أحمد موسى، والإعلامي نشأت الديهى، والإعلامي محمد على خير، وهناء سمرى نائب رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى، والإعلامية إسعاد يونس، كأفضل إعلاميين خلال 2019.



كما حاز على جائرة أفضل شخصية سياسية الدكتور مصطفى الفقي.



في مجال الفن، تم تكريم الفنانة أنغام، وحاز على جائزة افضل موزع موسيقى أحمد إبراهيم، وتم تكريم تامر مرسى كأفضل شركة إنتاج دراما، وحاز على جائزة أفضل منتج سينمائى هشام عبد الخالق.



وحاز فيلم الممر على جائزة أفضل فيلم خلال العام الماضي، وتم تكريم أحمد السعدني لدوره المتميز في مسلسل "شبر ميه" وتم تكريم الفنان أمير كرارة على جائزة أفضل ممثل.



كما تم تكريم الفنانة رجاء الجداوى، والفنان أشرف عبد الباقى، والفنانة يسرا، والفنانة لبلبة، والمطرب محمد الشرنوبي، والمطربة لطيفة.



جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مستقبل وطن لتكريم المبدعين والمتألقين "علميًا وفنيًا ورياضيًا" لعام 2019، بحضور عدد من الوزراء والسياسيين وأعضاء البرلمان والصحفيين والإعلاميين والفنانيين.