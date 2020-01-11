غدًا.. سيد مكاوى صانعًا للبهجة في «الدولي للكتاب»

يقيم المركز الدولي للكتاب، في السادسة من مساء غدٍ السبت، ندوة لمناقشة كتاب "سيد مكاوي.. صانع البهجة" للكاتب ماهر زهدي، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويدير الندوة الناقد الدكتور رضا عطية، ويناقش الكتاب الشاعر عزمي عبد الوهاب.



الكتاب يرصد أبرز محطات الراحل سيد مكاوى، منها المآسي والنكبات الإنسانية، التى اختفى بعضها بفعل الزمن، وبعضها الآخر ظل ملازمًا له حتى رحيله، ويقول إن الراحل انطلق يصول ويجول في المسرح الغنائي ليقدم على مدار سنى عمره، إلى جانب آلاف الأناشيد الدينية والأغاني من كل الألوان، بداية من الديني، مرورًا بالوطني والعاطفى والثورى والكوميدى.



كما يوضح المؤلف أن مكاوي قدم العديد من أغانى الأعمال المسرحية المهمة، مثل "دائرة الطباشير القوقازية - الصفقة - مدرسة المشاغبين، سوق العصر" ولمسرح العرائس قدم "الليلة الكبيرة، قيراط حرية، الفيل النونو الغلباوى"، بمشاركة صديقة الشاعر صلاح جاهين.