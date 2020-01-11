بكلمات مؤثرة.. سلاف فواخرجي تنعى السلطان قابوس

حرصت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، على نعي السلطان قابوس بن سعيد، والذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة.



وقالت سلاف، في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "خبر محزن رحيل رجل عظيم أحب شعبَه فأحبه شعبُه وأخلص له رحمه الله تعازيّ القلبية لأسرته العزيزة، والشعب العُماني الكريم، وجميع الأصدقاء في عُمان، وإن لله وإن إليه راجعون".



يذكر أن السلطان قابوس بن سعيد، رحل عن عالمنا مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عامًا، وتم تشييع جنازته، في العاصمة العُمانية مسقط.



وأعلن التلفزيون الرسمي العُماني، اليوم السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانًا لعُمان، خلفًا للسلطان قابوس.