إصابة 9 أشخاص فى حادثى تصادم بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادثي تصادم بنطاق مركزي دمنهور وبدر بمحافظة البحيرة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق «المحمودية - دمنهور»، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، أمام قرية حسن خير.



وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمي، وهم:« أحمد ربيع عبد المنعم» 20 سنة، «السيد إسماعيل بكر» 36 سنة، «صبرى إسماعيل بكر» 33 سنة، «إمام أبو الوفا العدلي» 54 سنة، وجارى عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.



كما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى كارو بالطريق الصحراوى بجوار المحولات التابعة لمركز بدر، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى وادى النطرون المركزي، وهم كل من: «أشرف السيد جابر الشافعي» 41 سنة، «صفاء محمد عويس» 18 سنة، « أرزاق عاطف السيد»، «زكريا حسن سليمان» 23 سنة، «محمد حسن جابر الشافعي» 35 سنة، مصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وجاري عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.



وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الوقائع.