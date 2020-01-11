عمرو أديب: السياسة لا يوجد بها مبادئ ولا أخلاق

علق الإعلامي عمرو أديب، على تغريدة ياسين أقطاي، مستشار الرئاسة التركية، قائلا إن "أقطاي الذي كان يتحدث دائما عن غزو مصر، فجأة بيقول يا جماعة نقعد نتكلم ونشوف مصالحنا مع بعض"، مشيرا إلى أن هناك تغيير في حديث المسئولين الأتراك عن مصر لأول مرة.



وأضاف "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، مساء السبت، أنه يرى أن السياسة علم البراجماتية، متابعا: "اللي تغلبوا العبوا، السياسة لا يوجد بها مبادئ ولا أخلاق".



يُذكر أن مستشار الرئاسة التركية، ياسين أقطاي، نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، قال فيها: "إذا كانت اليونان وقبرص وإسرائيل قد سرقت حلمكم في إن تكون مصر هي قاعدة لتصدير الغاز، فإن حكومة تركيا لم تفعل بل ساعدتكم من خلال اتفاقها مع الحكومة الليبية على إعادة المياه الاقتصادية المصرية المسروقة، أليس كذلك؟".



وأضاف "أقطاي": بعيدا عن الاختلافات السياسية، ماذا لو توصلت مصر وتركيا لاتفاق حول المياه الاقتصادية بينهما في شرق المتوسط؟، تخيلوا حجم النفع والخير الذي سيعود على الشعبين الشقيقين؟ هذه دعوة للخبراء الاقتصاديين بطبيعة الحال".



وتابع: "على مدار التاريخ كانت مصر وتركيا منابر حضارة ومشاعل نور للمنطقة وللعالم، كم خسر العرب والمسلمون، بسبب الفتن السياسية وسياسة التفرقة والتبعية والتدخل في شؤون الدول وحرمان الشعوب من التعبير عن رأيها، لدينا فرصة للعودة".

