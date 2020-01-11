بعد غياب 7 أيام.. العثور على الصيادين المفقودين بالبحر الأحمر

عثرت أجهزة البحث والجهات المعنية بمحافظة البحر الأحمر، منذ قليل، على أربعة صيادين كانوا على متن مركب صغير بعد أن ضلوا طريقهم بمياه مدينة الغردقة، عالقين جنوب المحافظة، بعد فترة غياب تجاوزت 7 أيام.



وأكدت مصادر، أن الصيادين عثر عليهم بحالة صحية جيدة، ولم يصابوا بأذي وجاري إحضارهم إلى مدينة الغردقة.



تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر والأجهزة الامنية بالمحافظة، بلاغًا باختفاء مركب صغير خرج في رحلة صيد بحرية منذ ما يقرب من ٧ أيام، ولم يتم العثور على أحد من البحارة أو المركب.