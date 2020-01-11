الأربعاء.. «خطوط شائكة» في منتدى بتانة الأدبي

يستضيف منتدى بتانة الأدبي والفكري والثقافي الكاتبة والروائية عزة كامل؛ لمناقشة أحدث إصداراتها الروائية عن دار بتانة "خطوط شائكة"، وذلك في السابعة من مساء الأربعاء المقبل.



يشارك في المناقشة الناقد الدكتور يسرى عبدالله، والدكتور كمال مغيث، والسيناريست عاطف بشاي



وصدر للكاتبة رواية "نسب" من قبل، كما صدرت لها 4 مجموعات قصصية "حرير التراب، النهر الراجف، كائنات ليست للفرجة، بعض من الظل...بعض من الصورة".