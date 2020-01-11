اعتقال السفير البريطاني في طهران

أفاد موقع "إيران انترناشيونال" بأن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت السفير البريطاني في طهران، مساء السبت، بتهمة تواجده في الاحتجاجات.



فيما تتزايد الاحتجاجات في العاصمة طهران المطالبة برحيل المرشد الأعلي للثورة الإيرانية علي خامنئي، وردد متظاهرون إيرانيون غاضبون في شوارع طهران، ليل السبت، هتافات تشبّه الحرس الثوري بتنظيم داعش الإرهابي.



ونشر موقع إيران إنترناشيونال مقطع فيديو يظهر الواقعة، وهتف المحتجون "الحرس الثوري أيها الديكتاتور.. أنت داعشنا".