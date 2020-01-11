انتحر ببوليس النجدة.. ما لا تعرفه عن عبد المنعم إسماعيل

قال الكاتب الصحفي خيري حسن، مؤلف كتاب "أرواح على الهامش عباقرة.. ومنتحرون"، إن الفنان عبد المنعم إسماعيل، كان يعمل في المسرح حبًا في الفن، ولم تكن مهنته الأساسية، مشيرًا إلى أنه كان يعمل في المطابع الأميرية.



وأضاف خيري حسن، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "كان يعمل في المطابع صباحًا، ويشتغل في المسارح مع أنور وجدي ليلًا".



وتابع: "عندما أصبح أنور وجدي نجم كبير بقى يصطحبه معه في الأفلام، لما مات أنور وجدي، الدنيا زنقت معاه، مع الوقت شعر بالغضب النفسي، وشعر بحالة نفسية سيئة، وأخذ قرار الانتحار خوفا من الفقر".



ولفت إلى أن هناك كلام على أنه ألقى بنفسه في النيل، لكن الحقيقة أنه مات بسم مشهور باسم "بوليس النجدة"، وعندما نقلوه إلى المستشفى طلب رؤية أولاده، لكنه مات قبل أن يصلوا.



وحكى خيرت، أنه من المؤسف أن ابنته بعد أشهر أرسلت رسالة إلى مجلة الكواكب، تقول فيها إن والدها مات منذ سنة، ولا يجدون مصاريف، وكان هناك مسابقة للتمثيل، فقالت إنها تزعم أنها تجيد التمثيل، وطلبت عمل، لكن لم يرد أحد عليها.

