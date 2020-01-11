السبت 11 يناير 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

انتحر ببوليس النجدة.. ما لا تعرفه عن عبد المنعم إسماعيل

السبت 11/يناير/2020 - 10:52 م
عبد المنعم إسماعيل
عبد المنعم إسماعيل
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الكاتب الصحفي خيري حسن، مؤلف كتاب "أرواح على الهامش عباقرة.. ومنتحرون"، إن الفنان عبد المنعم إسماعيل، كان يعمل في المسرح حبًا في الفن، ولم تكن مهنته الأساسية، مشيرًا إلى أنه كان يعمل في المطابع الأميرية.

وأضاف خيري حسن، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "كان يعمل في المطابع صباحًا، ويشتغل في المسارح مع أنور وجدي ليلًا".

وتابع: "عندما أصبح أنور وجدي نجم كبير بقى يصطحبه معه في الأفلام، لما مات أنور وجدي، الدنيا زنقت معاه، مع الوقت شعر بالغضب النفسي، وشعر بحالة نفسية سيئة، وأخذ قرار الانتحار خوفا من الفقر".

ولفت إلى أن هناك كلام على أنه ألقى بنفسه في النيل، لكن الحقيقة أنه مات بسم مشهور باسم "بوليس النجدة"، وعندما نقلوه إلى المستشفى طلب رؤية أولاده، لكنه مات قبل أن يصلوا.

وحكى خيرت، أنه من المؤسف أن ابنته بعد أشهر أرسلت رسالة إلى مجلة الكواكب، تقول فيها إن والدها مات منذ سنة، ولا يجدون مصاريف، وكان هناك مسابقة للتمثيل، فقالت إنها تزعم أنها تجيد التمثيل، وطلبت عمل، لكن لم يرد أحد عليها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشريح جثة شاب انتحر من أعلى كوبري الساحل بإمبابة

9 ديسمبر.. "ملتقى الحرية الشعري" بالإسكندرية

مريم أوزرلى: لست تركية المنشأ.. واختيارى لـ"حريم السلطان" جاء بالصدفة

تعرف على حيلة الفنان أنور وجدي للجهر بالإفطار في نهار رمضان

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

«حماية وطن».. القوات المسلحة تجرى تدريبات بالأسلحة الحديثة فى «قادر 2020»

منذ 43 دقيقة

اعتقال السفير البريطاني في طهران

منذ حوالي 5 ساعات

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلًا وتوقف للأمطار

منذ ساعتين و 47 دقيقة

متظاهرو طهران يمزقون صورًا لقاسم سليمانى

الصور

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

الأكثر قراءة

الباز: ولاء الجيش لبلده سر أمان الشعب المصري

الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار في طرابلس

اعتقال السفير البريطاني في طهران

متظاهرو طهران يمزقون صورًا لقاسم سليمانى

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

السفارة الأمريكية فى عمان تنعى السلطان قابوس

الصحة

فوائد مشروب الأرز

أمل جديد لمرضى الأورام عن طريق حقن النحاس

فى الصين.. وفاة أول حالة بالفيروس الغامض

أمراض القلب تزيد من خطر الفشل الكلوي

الرئيس نيوز

الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار في طرابلس

اعتقال السفير البريطاني في طهران

"مستقبل وطن" يكرم رموز الفن باحتفالية "مبدعين 2019"

دون تعطيل المرور.. غلق جزئي لشارع كورنيش النيل لمدة 8 ساعات

منوعات

افتتاح الدورة الخامسة للملتقى الوطني للصحافة بالمغرب

النوم فى الإجازة يعرض للإصابة بأمراض خطيرة

إلغاء 900 رحلة طيران في أمريكا

رحلة طفل تنتهي بموته متجمدا في تجويف عجلات طائرة

كشكول

جامعة القاهرة تحيل رئيس قسم العلاقات بـ"الإعلام" للتحقيق

أستاذ جامعي: تطبيق "٣٦٥ صحة" يحتاج لتطوير المستشفيات أولاً

جامعة القاهرة: المستشفيات جاهزة لتطبيق "٣٦٥صحة" وننتظر التفاصيل

مدير مستشفيات عين شمس: "٣٦٥ صحة" سيوفر الخدمات الطارئة للمرضى

إسلام سياسي

هل هناك فرق بين صلاة الفجر والصبح؟

تعرف على حكم الدعاء جهرا عند المقابر

غدا.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح مقرا جديدا للجامعة بدمياط

خريجي الأزهر تندد بالتفجير الإرهابي لمسجد في باكستان

مقالات الرأي
ماجد حبته
هذا السلطان.. وهذه السلطنة
د.أحمد الخميسى
الرواية «لايت».. لا صلصة ولا ثوم
بسنت حسن
«الوداع» بنكهة صينية
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
المزيد

الثقافة

«أطر معالجة الصحف الإلكترونية لأزمة سد النهضة».. مناقشة رسالة ماجستير بـ«آداب المنصورة»

منى سلمان: ارتبطت بوحيد الطويلة في معرض الكتاب

غدًا.. مناقشة «نادي القلق» في المصرية اللبنانية

أحمد يونس يطرح رواية "نادر فودة 5- العين الثالثة" بمعرض الكتاب

صفحتنا ع الفيس بوك