المعارضة الخضراء في إيران تطالب خامنئي بالتنحي

طالب زعيم المعارضة الخضراء الإيرانية مهدي كروبي السبت، المرشد الإيراني علي خامنئي بالتنحي، وفقًا لما نقلته قناة العربية السعودية.



وقال كروبي في رسالة لخامنئي: "لا تمتلك صفات القيادة وعليك التنحي".



ونقلت وكالة فارس الإيرانية، السبت، عن المتظاهرين في طهران قيامهم بتمزيق صور قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، فيما قامت قوات الأمن الإيرانية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ومطاردة المحتجين في شوارع طهران.



وأعلنت وسائل إعلام إيرانية عن خروج تظاهرات في طهران؛ احتجاجًا على إسقاط الطائرة الأوكرانية.