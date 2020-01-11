هرب من جنون بليغ حمدي ليصاب في حادث مع محمود عوض.. أغرب حادث تعرض له سيد مرسي

روى الكاتب الصحفي خيري حسن، قصة طريفة لحادث تعرض له الشاعر الغنائي الراحل سيد مرسي، مع الكاتب الصحفي الراحل محمود عوض.



وأوضح حسن، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الموسيقار الراحل بليغ حمدي، كان يصطحب الشاعر سيد مرسي في سيارته، وكان بليغ يقود بسرعة جنونية في الطريق، وهو ما أصاب سيد مرسي بالرعب الشديد.



وتابع أنهما أثناء سيرهما في الطريق التقيا بالكاتب الراحل محمود عوض، ووقفوا ليصافحوا بعضهم، وحينها قرر الشاعر سيد مرسي النزول من سيارة بليغ حمدي، والركوب مع الكاتب محمود عوض، خوفا من السرعة الجنونية لبليغ.



واستكمل أنه بعد ركوبه سيارة محمود عوض بدقائق وسيرهما في الطريق، تعرضا لحادث أصيب فيه سيد مرسي وظل على إثرها في المستشفى يتلقى العلاج.

