ضبط كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بالبحيرة

أكد المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة أنه تم عمل 3 حملات تموينية موسعة بمراكز وادى النطرون وحوش عيسى وشبراخيت على الأسواق والمحال والمخابز لضبط المخالفين والخارجين عن القوانين التموينية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مشددا على استهداف المصانع غير المرخصة وضبط المخالف منها.



أسفرت تلك الحملة عن ضبط 1000 شكارة تقاوى منتهية الصلاحية، و22 طن رمان بأحد الثلاجات غير صالحة للاستهلاك الادمى وبدون سجلات بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.



وتم ضبط 51 طن زيتون اخضر مخلل غير صالح للاستهلاك الادمى بمصنع بدون ترخيص وبدون سجل صناعى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون، وتم ضبط احد محلات البويات يعرض للبيع بويات منتهيه الصلاحيه، وضبط احد محلات بيع اعلاف المواشى يعرض للبيع طن علف تسمين منتهى الصلاحيه باجمالى 20 شيكاره 50 كجم.



كما أسفرت الحملة عن ضبط 2 طن مكرونة بإجمالي 200 شيكارة 10 كجم مجهولة المصدر بمصنع مكرونة تحمل علامة تجارية مجهوله المصدر.



وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.