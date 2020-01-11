محلل عراقي: عبد المهدي يستغل الخلافات حتى يضمن بقاءه في الحكومة

اعتبر الدكتور مصلح السعدون، أن استمرار الحراك من عدمه في العراق، غير مرتبط بالصراع الامريكي الايراني، لافتًا إلى أن هذا الصراع مفتعل، وحيث أن التظاهرات خرجت مطالبة بالحقوق الوطنية رافضة التدخلات الايرانية وسيطرتها على القرار السياسي والاقتصادي في العراق، واسقاط العملية السياسية برمتها.



وأشار السعدون في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن إيران ضحت بقائد فيلق القدس قاسم سليماني، قائلًا: «الذي كان واضحا من خلال الرد البائس والمخجل اتجاه القواعد الأمريكية وإسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية، ومقتل جميع ركابها».



وأضاف أن سليماني قتل في صفقة إيرانية أمريكية الغرض منها تخفيف العقوبات على طهران، ومحاولة واشنطن لدعم إنجازات دونالد ترامب، وتضاف لمقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وإثبات حسن نوايا مع الشارع العراقي والمتظاهرين بشكل خاص.



ولفت إلى أن كل ذلك أعطى دعم للمتظاهرين بالإصرار على استمرار الاعتصام، لاسيما بعد أن فقدت الفصائل المسلحة العراقية الدعم الإيراني بمقتل سليماني، وأحد أكبر قادتها أبو مهدي المهندس.



وتوقع المحلل السياسي، أن يشهد العراق خلال الأيام المقبلة انفراجة بتخفيف العقوبات الأمريكية على طهران، مقابل تخلي الأخيرة عن الفصائل المسلحة لتترك تواجه مصيرها لوحدها، مردفًا: «مما سيدفعها إلى النزول للشارع بكل قوة ومواجهة كل من يعارضها من القوات الأمنية، والمتظاهرين ومؤيديهم من العشائر، وغالبية الشارع العراقي، وبعض السياسيين ممن يعارضون خروج القوات الأمريكية من العراق، الذي ترفضه الكتل السياسية الشيعية، وتطالب بإخراجها من العراق استجابة لطلب تلك الفصائل».



واعتبر أن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، يريد أن يستغل هذه الخلافات حول من يريد بقاء تلك القوات ومن يرفض تواجدها، وقيامه بالتحرك لاستجماع الدعم السياسي من بقية الشركاء، وخصوصا الأكراد، قائلًا: «هذا من شأنه أن يزيد إصرار المتظاهرين على البقاء والتمسك بالمطالب المدعومة شعبيا».