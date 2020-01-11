«مستقبل وطن» يكرم محمد الباز (صور)





وكرم الحزب أيضًا، كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وعلي حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والإعلامي أحمد موسي، والإعلامي وائل الإبراشي، والفنانة لبلبة، والفنانة رجاء الجداوى، والفنانة يسرا، ومن الرياضيين أحمد حسن، وطارق حامد، ومحمد أبوالعلا، وطارق شوقي، والمهندس هشام حطب.

كرم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد، الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لمؤسسة «الدستور»، مقدم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، ضمن أفضل الشخصيات الإعلامية لعام 2019م.ونظم الحزب حفل التكريم بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من الشخصيات العامة من وزراء ونواب ورؤساء أحزاب وصحفيين وإعلاميين وفنانيين ورياضيين، أبرزهم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور عادل عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العنانى وزيرة السياحة، ووكيلي مجلس النواب السيد الشريف، وسليمان وهدان، والمستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية.