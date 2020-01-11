«البيطريين»: لم نخطر بالاعتداء على طبيبة سفاجا

قال الدكتور خالد العامري، نقيب عام الأطباء البيطريين، إن الدكتورة منى إسماعيل عبدالله الطبيبة البيطرية، لم تخطر النقابة بواقعة الاعتداء عليها في سفاجا يوم 4 ديسمبر الماضي، وفضلت أن تحرر محضرا في قسم الشرطة.



وأشار الدكتور خالد العامري، إلى أن النقابة فوجئت بنشر الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل صديقة الطبيبة أمس الجمعة، موضحًا أنه لا يوجد أي تخاذل من قبل النقابة تجاه هذه الواقعة أو تجاه أي طبيب، ولكن كان على الطبيبة إخطار النقابة.



وأكد نقيب البيطريين أن يتم التواصل مع الزميلة حتى تتمكن النقابة من السير في الإجراءات القانونية لأخذ حقها من المعتدي عليها، قائلًا: "لن نترك حقها أو حق أي زميل آخر"، مطالبًا الجهات العليا التدخل وحل أزمة الاعتداء على الأطباء البيطريين داخل المجازر.



وأوضح أن هناك 483 مجزرا ووحدة ذبيح في مصر تخضع فنيا للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإدارايا تحت إشراف المحافظين، وسبق وخاطبنا الجهات المهنية بتوفير نقطة شرطة داخل المجازر لحماية الأطباء أو قوات من النجدة وقت أيام الذبيح حتى لا يتعرض الأطباء للتنكيل من الجزارين.