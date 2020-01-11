راغب علامة يتألق في «ذا فويس»

أحيا السوبر ستار راغب علامة الحفل الخاص بالمشتركين النهائيين من برنامج «ذا فويس» في سيتي ووك دبي ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوّق.



وأعرب راغب عن سعادته الكبيرة بالوقوف على مسرح الحفل لمشاركة من وصفهم بـ«أبطال ذا فويس» موجّهًا تحيّة كبيرة لصنّاع البرنامج ولشبكة قنوات «أم. بي. سي» ولدولة الإمارات العربية المتحدّة لاستضافتها لهذا الحفل.



وقدّم علامة على المسرح عددًا من أبرز أغانيه ومنها «اللي باعنا، نسيني الدنيا، قلبي عشقها» كما حرص على تقديم عدد من الأغاني الخليجية وأبرزها «سرّ حبّي» للعملاق أبو بكر سالم، إضافة إلى أغنيته الخليجية الجديدة التي حملت عنوان «كان غيرك أشطر» من ألحان طلال ولاقت تفاعلًا مميّزًا من قبل الجمهور، كما سبق للسوبر ستار أن أصدرها مصوّرة على قناته الرسميّة على موقع يوتيوب منذ أيّام قليلة، وهذا رابط الكليب:







من أبرز لحظات حفل The Voice Tour هي تلك التي تشارك بها علامة المسرح مع الفنّانة أحلام التي فاجأته بظهورها على المسرح فرحّب بها بحرارة ومازحها بلطف، إضافةً إلى الغناء مع المشتركين النهائيين من فريقه اللبنانيّ ميشال شلهوب والتونسيّ مهدي عيّاشي الذي فاز بلقب البرنامج لهذا العام محقّقًا فوزًا مميّزًا لفريق راغب في البرنامج إثر انضمام السوبر ستار لمدرّبي «ذا فويس» هذا العام.



من جهة أخرى عايد علامة نجله الأصغر لؤي بمناسبة عيد ميلاده بصورة نشرها على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب له كلمات مؤثرة أبرز ما جاء فيها: «ولادتك بالنسبة لي ولجيهان كانت الهديّة الأغلى والأجمل، واليوم أصبحت رجلًا أفتخر به، والحمد لله أنّك جعلتني فخورًا بك جدًا فأصبحت إبني، وأخي، وصديقي الذي أعتزّ به، أحبّك يا حبيبي حتّى لا نهاية».