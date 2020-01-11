رخص قيادة مجانية.. «الداخلية» تحتفل بعيد الشرطة

أعلنت إدارات المرور استخراج رخص القيادة مجانًا للمواطنين بمناسبة عيد الشرطة الـ68.



ومن المقرر أن تشارك وزارة الداخلية جميع أطياف الشعب الاحتفال بعيد الشرطة لعام 2020، المقرر في 25 يناير الجاري، عبر تنظيم عدد من الفعاليات.



وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ستقوم إدارات المرور باستخراج "رخصة قيادة" دون رسوم لعدد من المواطنين المتقدمين أولًا، بكل الإدارات والأقسام والوحدات المختصة على مستوى الجمهورية.



يأتي ذلك انطلاقًا من استراتيجية الوزارة التي تستهدف تفعيل معطيات التواصل المجتمعى مع جميع شرائح المجتمع.