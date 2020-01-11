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أحمد موسى: لا أحد يستطيع منع المياه عن مصر

السبت 11/يناير/2020 - 09:56 م
أحمد موسى
أحمد موسى
رباب الأهواني
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا تريد أن تأخذ مياه النيل الأزرق كلها، كما أنها تريد بيع المياه لمصر.

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن ما ترغب به إثيوبيا من المستحيل أن يحدث، لأن مصر لها حقوق تاريخية، ليس من اليوم فقط وإنما من عام 1902.

وتابع: "لا إثيوبيا ولا غيرها تستطيع منع المياه عن مصر".

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قالها مائة مرة، إن إثيوبيا لها حق في التنمية ومصر لها الحق في الحياة، لافتا إلى أنه هناك فارق كبير جدا ما بين التنمية والحياة.

وأشار إلى أن مصر لم ولن تتراجع عن موقفها أبدا الرافض لسياسات إثيوبيا، كما أن مصر ستتجه إلى واشنطن، مؤكدا أن بيان الخارجية المصرية بشأن سد النهضة في غاية القوة.

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